ضحك طفلك للصبح.. نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024 واستمتع انت والصغار
تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات الفضائية التي لها دور كبير في نقلها للعديد من البرامج والأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية المميزة التي أخذت بها شهرة كبيرة، وأصبحت من أقدم وأبرز القنوات الفضائية من بين القنوات الأخرى المتخصصة في هذا المحتوى، وتقدم محتوى رائع لمختلف الفئات العمرية، مع التطوير في المهارات وتحسين لغة التواصل بين الأطفال، وتنميتهم وتثقيفهم.
تردد قناة كراميش أطفال الجديد 2024
يمكن وبكل سهولة معرفة التردد الجديد لقناة كراميش أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة التي إذاعته صيتها وأصبحت من أكثر القنوات المحببة للأطفال، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-
- القمر الصناعي يكون على النايل سات.
- التردد الجديد للقناة فهو 11641.
- استقطاب قناة كراميش يكون أفقي.
- بينما معامل الترميز لقناة كراميش فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة كراميش أطفال 2024 العرب سات
وأصبح من السهل مشاهدة قناة كراميش أطفال على الأقمار الصناعية العرب سات، لكي تتمكن من الإستمتاع بجميع المحتويات التي تقدمها القناة ما بين الأفلام والبرامج والمسلسلات، وغير ذلك من المحتوى المميز التي تقوم على إذاعته على مدار اليوم، وفقًا لما جاء في البيانات الأتيه:-
- القمر الصناعي قناة كراميش أطفال هو العرب سات.
- التردد الجديد لقناة كراميش أطفال هو 11390.
- معدل الترميز لقناة كراميش أطفال فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.