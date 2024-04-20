“شاهد قناة وناسة” حملها الآن…تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 على العرب سات والنايل سات

يبحث الكثيرو عن تردد قناة وناسه الجديد للأطفال 2024 لما للقناة من قَبُول عن الأطفال وأغانيها التي صار الأطفال يرددنها باستمرار، حيث تحرص القناة على تقديم محتوى ترفيهي لللأطفال لكي تقوم بتسليتهم في أوقات فراغهم، فيمرحون والسرور مما يعود عليهم بطاقة إيجابية في أثناء تحصيلهم الدراسي، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة ضبط القناة على التلفاز وترددات القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسه الجديد للأطفال

شاهد قناة وناسه بصور مجانبة تماما على القمر الصناع النايل سات من خلال إضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال، ةإليك تردد القناة التالي:

التردد: 11595

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD

تردد قناة وناسه على العرب سات

كما يوجد تردد لقناة وناسه على القمر الصناعي العرب سات والتي يمكنك أيضا متابعة القناة عليه بصورة مجانية تمامًا من خلال إضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال، وإليك تردد القناة التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: HD

طريقة ضبط قناة وناسه للأطفال

يمكنك ضبط ومتابعة قناة وناسه على جهاز التلفاز وذلك بإضافة تردد القناة على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:

من ريموت جهاز الاستقبال اضغط على زر القائمة.

اختر إدارة القنوات، ومن ثم الضبط اليدوي للقنوات.

اضغط على إضافة تردد.

أضف التردد السابق بعد تحديد نوع القمر الصناعي.

اضغط على بحث وانتظر قليلا.

سيعرض لك قناة وناه والتي يمكنك متابعتها بالضغط على حفظ والخروج من الاعدادات.