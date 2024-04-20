هتتفرج ببلاش وبجودة hd.. القنوات الناقلة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024 والموعد الرسمي للقاء

نجد أن هناك حالة بحث مرتفعة من بداية الصباح حول القنوات الناقلة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024 التي ينتظرها ملايين الجماهير من مصر وخارجها من شتى الدول العربية والإفريقية، يخوض الأهلي منافسة قوية أم نظيره مازيمبي في واحدة من أهم المباريات والبطولات، وقد كشفت العديد من المصادر على استعداد الفريقين لتلك المواجهة منذ عدة أيام والآن كلا الفريقين داخل معسكرات التدريب،

العد التنازلي على انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا بدأ وهذا ما يزيد من المنافسة ويجعل الفريقين لديهم حرص شديد لعدم ضياع تلك الفرصة من بين أيديهم، لكن مكانة الأهلي وترتيبه وما وصل إليه وحققه يزيده ثقة، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم القنوات الناقلة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة الفريقين الأهلي ومازيمبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية و يتم النقل عبر شاشة بي ان سبورت 6 بجودة HD بصوت المعلق حفيظ دراجي والاستمتاع بأجواء المباراة يمكنكم ضبط إشارة القناة على الجهاز من خلال الرموز التالية:.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في النصف النهائي

ساعات معدودة وسوف تنطلق مواجهة قوية وشرسة بين الفريقين الأهلي مازيمبي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق 20 من أبريل 2024 ويخوض الفريقان تلك المواجهة على ارضية استاد مازيمبي وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين، وقد مضى الكثير من الوقت على انتظار هذا اللقاء ولن يبقى سوى القليل وفي تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت مصر والساعة 4 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 5 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.