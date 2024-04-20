𝕣𝕖𝕤𝕦𝕝𝕥𝕤.𝕞𝕝𝕒𝕫𝕖𝕞𝕟𝕒.𝕔𝕠𝕞 رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية

موعد نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول في العراق ينتظرها الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد نتيجة الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب الدراسية، لذلك تجد الجميع ينتظر أن يطلع على نتائج هذه المرحلة لكي يرسم الطالب بعدها ملامح لمستقبله من حيث التخصصات الدراسية، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد نتيجة الثالث متوسط وطريقة الاستعلام عليها على المنصات الرسمية.

موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

دائمًا ما ينتظر الجميع موعد إعلان نتائج الثالث متوسط لما لها من أهمية كبيرة في حياة الطالب، والتي أشرف الطلاب على امتحانات الدور الأول خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم بعدها عملية التصحيح والتدقيق ومن ثم إعلان النتائج، والتي يمكنك متابعتها والاطلاع عليها عبر المنصات الرسمية كما سنبين في الفقرات التالية.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول موقع نتائجنا

يمكنك الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا.

حرك الصفحة لأسفل لتحدد محافظة الطالب.

في جالة ظهور النتيجة تجد كلمة تنزيل أمام محافظة الطالب.

اضغط على كلمة “تنزيل”.

سيتم تحميل النتيجة على هيئة كشوفات بصيغة pdf.

افتح الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستعلم عن نتيجة الطالب بالرقم الامتحاني واسم الطالب.

استعلام عن نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية

كما يمكنك أيضا الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال اتباع التالي: