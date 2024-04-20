“استعلم عن نتيجتـــك epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق 2024 

بعد أن انتهت عمليات خوض الامتحانات في الفترة الماضية ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث متوسط، ولذلك قامت وزارة التعليم العراقية بتوضيح أنه سوف يتم الإعلان عن جميع النتائج فور إتمام التصحيح، وتجميع الدرجات في جميع المدارس التابعة لكل المحافظات، ومن ثم يمكن الاطلاع عليها بشكل إلكتروني من خلال عدة طرق بسيطة لتسهيل الأمر على الطلاب.

نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق 2024

يعد من أكثر الطرق المبسطة التي يمكن من خلالها معرفة نتائج الثالث متوسط هي الطريقة الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي.

فتح حساب الطالب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على خانة نتائج الامتحانات، ومن ثم يتم تحديد الصف المراد معرفة نتيجة الطالب المقيد به وهو الثالث المتوسط.

بعد ذلك يحتاج الطالب إلى إدخال بعض البيانات الخاصة به وهي اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة.

ثم عند إتمام تعبئة جميع البيانات والتأكد من صحتها يتم النقر على أيقونة عرض النتائج وفوراً سوف تظهر نتيجة الطالب.

أيضاً يمكنه الحصول على نسخة منها على الجهاز أو طباعتها.

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي

كما أعلنت الوزارة عن جداول امتحانات جميع الصفوف الباقية ومنها الصف السادس الإعدادي، وهو الآتي: