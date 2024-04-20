مفاجأة في سعر الدينار الليبي بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك
مفاجأة في سعر الدينار الليبي بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك
سجل اليوم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية استقرارا بعد الانخفاض الذي حدث في الفترة القصيرة الماضية، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم، ونذكر كذلك سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه المصري.
بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه في السوق السوداء
شهدت السوق السوداء اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 استقرارًا في سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدينار الليبي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 10 جنيهات مقابل واحد دينار ليبي، جاء هذا الاستقرار بعد تقلب العملات في السوق السوداء في الفترة السابقة، ولعل هذا الاستقرار يدل على عدم تأثير سعر السوق على العملات كما كان في الفترة السابقة.
بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه في البنوك
سجل سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، الموافق 20 أبريل 2024، قيمة 9.94 جنيه للشراء مقابل 9.95 جنيه للبيع، جاء هذا السعر منخفضًا عن معدلات السعر في الفترة السابقة، هذا وقد تداول معظم البنوك الخاصة والحكومية هذا السعر اليوم للدينار الليبي مع فروق بسيطة بين بنك وأخر.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
شهد اليوم السبت 20 أبريل استقرار في أغلب أسعار العملات الأجنبية، حيث سجلت اليوم الأسعار التالية:
- الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 48.28 جنيه مصري، والبيع: 48.38 جنيه مصري.
- اليورو: سعر الشراء: 51.5312 جنيه مصري، والبيع: 51.6982 جنيه مصري.
- الجنيه الاسترليني: سعر الشراء: 60.1906 جنيه مصري، والبيع: 60.3969 جنيه مصري.
- الدينار الكويتي: سعر الشراء: 156.5475 جنيه مصري، والبيع: 157.0979 جنيه مصري.
- الريال السعودي: سعر الشراء: 12.8671 جنيه مصري، والبيع: 12.9046 جنيه مصري.