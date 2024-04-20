مفاجأة في سعر الدينار الليبي بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك

سجل اليوم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية استقرارا بعد الانخفاض الذي حدث في الفترة القصيرة الماضية، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الدولار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم، ونذكر كذلك سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه المصري.

بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه في السوق السوداء

شهدت السوق السوداء اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 استقرارًا في سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدينار الليبي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء 10 جنيهات مقابل واحد دينار ليبي، جاء هذا الاستقرار بعد تقلب العملات في السوق السوداء في الفترة السابقة، ولعل هذا الاستقرار يدل على عدم تأثير سعر السوق على العملات كما كان في الفترة السابقة.

بكم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، الموافق 20 أبريل 2024، قيمة 9.94 جنيه للشراء مقابل 9.95 جنيه للبيع، جاء هذا السعر منخفضًا عن معدلات السعر في الفترة السابقة، هذا وقد تداول معظم البنوك الخاصة والحكومية هذا السعر اليوم للدينار الليبي مع فروق بسيطة بين بنك وأخر.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

شهد اليوم السبت 20 أبريل استقرار في أغلب أسعار العملات الأجنبية، حيث سجلت اليوم الأسعار التالية: