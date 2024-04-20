قدم الوقت بيمر.. سحب استدعاء اثبات المستوى 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية

يبحث الكثير من الطلاب عن سحب استدعاء اثبات المستوى 2024 نظراً لاقتراب سحب الاستدعاء ويحرص الطلاب أن يجدون سريعاً رابط التسجيل المباشر من أجل الاشتراك في المستوى للعام الدراسي الجاري 2024، تسعى وزارة التربية والتعليم من أجل تطوير المنظومة والعمل بالنظام الحديث الذي يسهل على الطلاب الوقت والمجهود، سحب الاستدعاء يمكن الطلاب من سهولة تأدية الاختبارات النهائية وأصبحت عملية التسجيل متاحة إلكترونياً لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب، وجاء هذا تزامناً مع اقتراب موعد الاختبارات لمختلف المراحل والصفوف والشهادات المختلفة بالجزائر، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا سحب استدعاء اثبات المستوى 2024.

سحب استدعاء اثبات المستوى 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني لعملية التسجيل في اثبات المستوى وكل ما يجب القيام به هو اتباع ما يلي:.

أولاً يرجى الذهاب إلى موقع التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي منصة onefd. ثم حدد اسم الولاية التابعة لك. إضافة رقم التسجيل. إدراج تاريخ الميلاد الخاص بالطالب المتقدم. إضافة رمز التحقق المرئي للدخول. ثم النقر على أيقونة سحب الاستدعاء.

موعد انطلاق اختبارات استدعاء اثبات المستوى 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الجزائرية موعد رسمي لبدء اختبارات اثبات المستوى، على أن تعقد الاختبارات بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 7 من مايو 2024، وسوف يستغرق فترة تأدية الاختبارات مدة لا تقل عن ساعة كاملة وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة تفقد من قطاع وزارة التربية والتعليم الجزائر لكي يؤدي الطلاب الاختبارات بشكل أفضل،وبعد المراجعة والتدقيق في إجابات الاختبارات التي سجلها الطالب وحالة اثبات النجاح سوف يتم انتقاله إلى الدورات القادمة وكلما زادت نقاط الطالب في الاختبارات يصل للدورة النهائية، لذا يجب على الطلاب الالتزام بالضوابط المعلن عنها دون مواجهة أي صعوبات أو مشاكل.