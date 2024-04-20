نزلها pdf يمكن تلاقي اسمك.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع العراق عبر مظلتي spa.gov.iq

يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك بعد أن قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالإعلان عن نتيجة المقبولين لتلقي الخدمة، والتي هي عبارة عن تقديم الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضمن بداخلها أفراداً من كبار السن أو المطلقات والأرامل، وبالإضافة إلى الأفراد ذات الدخل الضعيف وتحاول الحكومات عن طريق هذه الخدمة أن تخفف الأعباء عن هؤلاء الأفراد.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في جميع العراق عبر مظلتي

الآن أصبح بإمكان الأفراد الذين قاموا بالتقديم في الخدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية ومنها قم بالنقر على رقم الوجبة التي قمت بالتقديم عليها وهي الوجبة السابعة.

بعد ذلك أدخل اسم المحافظة المقيم بها، ثم اضغط على خانة الاستعلام.

من ثم سوف تظهر الملفات التي تحتوي على أسماء المقبولين قم بفتحها، والتأكد من وجود الاسم بها.

المستندات المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل المستندات التي يتم استخدامها أثناء التقديم لضمان عدم رفض الطلب في حالة عدم وجود الوثائق اللازمة، وهي تشمل الآتي: