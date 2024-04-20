مفاجأة حلوة.. الحكومة كشفت طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.. مبروك يا أهل مصر

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي باستخدام في أبريل 2024، عبر موقعها الرسمي، وذلك ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث أعلنت الوزارة أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في أبريل 2024 هو يوم 15 من كل شهر، ويمكن الاستعلام عن هذا المعاش باستخدام الرقم القومي عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يُمكن للمستفيدين الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي بالزيادات الجديدة في أبريل 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن .

. النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.

إدخال الرقم القومي.

اختيار أيقونة “الاستعلام”.

كم تبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة؟

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة في منتصف مارس الماضي بنسبة 15%، جاءت الزيادة كما يلي:

للأسر: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه. للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه. للأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

ما هي شروط التقديم في تكافل وكرامة؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها، أن هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2024، وهي كالتالي: