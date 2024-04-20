أخيرًا… الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بقى سهل ومباشر.. اتعرف على كل الطرق بالتفصيل

ارتفع الاهتمام برابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأ تطبيقها في مارس وأبريل الماضيين، وبفعل هذه الزيادة، يبحث أصحاب المعاشات البالغ عددهم 12 مليون مستحق عن قيمة التطورات في قيمة معاشاتهم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

سوف، نقدم لكم رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعرفة الخطوات تابع السطور التالية:

يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

. حيث يتم اختيار أيقونة المعاش.

ومن ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن المعاش.

بعد ذلك، يتم الضغط على بدء الخدمة، ولكن يجب أولاً تسجيل الدخول بالحساب المسجل على الموقع لإكمال العملية.

يتم ذلك عبر إدخال الرقم القومي وكلمة السر، ثم بدء الخدمة المراد البحث عنها.

الاستعلام عن الرقم التأميني

يُمكن الآن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بعد ذلك، يجب اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي، والضغط على بدء الخدمة الموجودة في الأعلى. ثم يتعين إدخال البيانات الشخصية، مثل الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم، والنقر على أيقونة “أنا لست روبوت”، ثم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”. بعد ذلك، ستظهر بيانات الرقم التأميني المطلوبة. يُمكن أيضًا الاستعلام عن الرقم التأميني عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16217 من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. ويُمكن أيضًا الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال زيارة أقرب مكتب للتأمينات بمحل السكن، مع توافر أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية للتسجيل.

زيادة المعاشات 2024

منذ مارس الماضي، تمت زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين في ظل التوترات السياسية التي تشهدها العالم.