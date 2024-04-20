هاتف قوي في الألعاب بسعر مغري جداً من شاومي!!.. سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 12C بمواصفات تفوق الفئة السعرية

يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 12C من شاومي أحد الهواتف الاقتصادية صاحب المواصفات المميزة والمميزات الكبيرة بسعر مغري، حيث يأتي الهاتف بمتانة خارجية عالية بصناعة بلاستيكية، كما يأتي بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بتصوير جيد، كما أن الهاتف يأتي بسعة بطارية 5000 مللي أمبير ذات عمري جيد، فيما حصل الهاتف على معالج من شركة ميديا تيك من النوع Helio G85 بأداء مميز لهذه الفئة، ونتعرف معاً على مواصفات الهاتف كاملة وما هي العيوب والمميزات وهل يناسبك أم لا من خلال السطور التالية.

مواصفات Xiaomi Redmi 12C

الشاشة يتوفر الهاتف بشاشة من النوع IPS LCD قياس 6.71 بوصه بجودة عرض HD+

فيما تأتي الشاشة بسطوع يصل إلى 500 شمعة

هذا ويأتي بكثافة بكسلات 268 بكسل لكل بوصه المعالج والأداء حصل الهاتف على معالج Helio G85 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانو ميتر

كما حصل على معالج رسومي Mali G52 MC2

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13 الكاميرا فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 f

أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثنائية الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 f

أما الكاميرا الثانية والخاصة بالعزل والتصوير البورتريه تأتي QVGA بدقة منخفضة

فيما تأتي الكاميرا الخلفية بفلاش أحادي LED

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير فيديوهات بجودة FHD الذاكرة والتخزين يتوفر الهاتف بنسخة تأتي بسعة تخزين 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام

كما يأتي بنسخة أخرى بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام

يأتي الهاتف بنسخة ثالثة بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام

أما النسخة الرابعة والأخيرة تأتي بسعة تخزين 125 جيجا بايت مع 6 جيجا رام البطارية أما عن البطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير

تدعم البطارية الشحن بقوة 10 واط

مميزات Xiaomi Redmi 12C

يتميز الهاتف بأداء جيد ومميز في الألعاب خاصة، كما تأتي البطارية بسعة كبيرة بعمر يومي جيد، كما يدعم الهاتف استخدام شريحتين إتصال مع كارت ميموري في وقت واحد وهذه الميزة عير موجودة في هاتف HONOR X9b.

عيوب Xiaomi Redmi 12C

كما يعيب الهاتف عدم وجود عدسة للتصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الأمامية بجودة تصوير رديئة، كما أن البطارية تأتي بسرعة شحن ضعيفة جداً 10 واط، ولكن البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير وهي قريبة من سعة البطارية الموجودة في هاتف HONOR X9a.

سعر هاتف Redmi 12C

يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام نحو 5500 جنية، وللنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6200 جنية، أما في السعودية يأتي الهاتف بسعر للنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام نحو 280 ريال، وللنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 430 ريال.