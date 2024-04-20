هاتف قوي في الألعاب بسعر مغري جداً من شاومي!!.. سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 12C بمواصفات تفوق الفئة السعرية
يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 12C من شاومي أحد الهواتف الاقتصادية صاحب المواصفات المميزة والمميزات الكبيرة بسعر مغري، حيث يأتي الهاتف بمتانة خارجية عالية بصناعة بلاستيكية، كما يأتي بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بتصوير جيد، كما أن الهاتف يأتي بسعة بطارية 5000 مللي أمبير ذات عمري جيد، فيما حصل الهاتف على معالج من شركة ميديا تيك من النوع Helio G85 بأداء مميز لهذه الفئة، ونتعرف معاً على مواصفات الهاتف كاملة وما هي العيوب والمميزات وهل يناسبك أم لا من خلال السطور التالية.
مواصفات Xiaomi Redmi 12C
|الشاشة
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|المعالج والأداء
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|الكاميرا
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|الذاكرة والتخزين
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|البطارية
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مميزات Xiaomi Redmi 12C
يتميز الهاتف بأداء جيد ومميز في الألعاب خاصة، كما تأتي البطارية بسعة كبيرة بعمر يومي جيد، كما يدعم الهاتف استخدام شريحتين إتصال مع كارت ميموري في وقت واحد وهذه الميزة عير موجودة في هاتف HONOR X9b.
عيوب Xiaomi Redmi 12C
كما يعيب الهاتف عدم وجود عدسة للتصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الأمامية بجودة تصوير رديئة، كما أن البطارية تأتي بسرعة شحن ضعيفة جداً 10 واط، ولكن البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير وهي قريبة من سعة البطارية الموجودة في هاتف HONOR X9a.
سعر هاتف Redmi 12C
يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام نحو 5500 جنية، وللنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6200 جنية، أما في السعودية يأتي الهاتف بسعر للنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام نحو 280 ريال، وللنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 430 ريال.