تكنولوجيا

هاتف قوي في الألعاب بسعر مغري جداً من شاومي!!.. سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 12C بمواصفات تفوق الفئة السعرية

صورة Ahmed Mohamed Ahmed Mohamedمنذ 4 ساعات
0
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 12C
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 12C

يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 12C من شاومي أحد الهواتف الاقتصادية صاحب المواصفات المميزة والمميزات الكبيرة بسعر مغري، حيث يأتي الهاتف بمتانة خارجية عالية بصناعة بلاستيكية، كما يأتي بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بتصوير جيد، كما أن الهاتف يأتي بسعة بطارية 5000 مللي أمبير ذات عمري جيد، فيما حصل الهاتف على معالج من شركة ميديا تيك من النوع Helio G85 بأداء مميز لهذه الفئة، ونتعرف معاً على مواصفات الهاتف كاملة وما هي العيوب والمميزات وهل يناسبك أم لا من خلال السطور التالية.

مواصفات Xiaomi Redmi 12C

الشاشة
  • يتوفر الهاتف بشاشة من النوع IPS LCD قياس 6.71 بوصه بجودة عرض HD+
  • فيما تأتي الشاشة بسطوع يصل إلى 500 شمعة
  • هذا ويأتي بكثافة بكسلات 268 بكسل لكل بوصه
المعالج والأداء
  • حصل الهاتف على معالج Helio G85 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانو ميتر
  • كما حصل على معالج رسومي Mali G52 MC2
  • كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13
الكاميرا
  • فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 f
  • أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثنائية الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 f
  • أما الكاميرا الثانية والخاصة بالعزل والتصوير البورتريه تأتي QVGA بدقة منخفضة
  • فيما تأتي الكاميرا الخلفية بفلاش أحادي LED
  • تدعم الكاميرا الخلفية تصوير فيديوهات بجودة FHD
الذاكرة والتخزين
  • يتوفر الهاتف بنسخة تأتي بسعة تخزين 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام
  • كما يأتي بنسخة أخرى بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام
  • يأتي الهاتف بنسخة ثالثة بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام
  • أما النسخة الرابعة والأخيرة تأتي بسعة تخزين 125 جيجا بايت مع 6 جيجا رام
البطارية
  • أما عن البطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير
  • تدعم البطارية الشحن بقوة 10 واط
هاتف Xiaomi Redmi 12C
مواصفات Xiaomi Redmi 12C

مميزات Xiaomi Redmi 12C

يتميز الهاتف بأداء جيد ومميز في الألعاب خاصة، كما تأتي البطارية بسعة كبيرة بعمر يومي جيد، كما يدعم الهاتف استخدام شريحتين إتصال مع كارت ميموري في وقت واحد وهذه الميزة عير موجودة في هاتف HONOR X9b.

ريدمي C12
هاتف Redmi 12C

عيوب Xiaomi Redmi 12C

كما يعيب الهاتف عدم وجود عدسة للتصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الأمامية بجودة تصوير رديئة، كما أن البطارية تأتي بسرعة شحن ضعيفة جداً 10 واط، ولكن البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير وهي قريبة من سعة البطارية الموجودة في هاتف HONOR X9a.

هاتف Redmi C12
عيوب Redmi 12C

سعر هاتف Redmi 12C

يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام نحو 5500 جنية، وللنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6200 جنية، أما في السعودية يأتي الهاتف بسعر للنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام نحو 280 ريال، وللنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 430 ريال.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Ahmed Mohamed Ahmed Mohamedمنذ 4 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى