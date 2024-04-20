هتستمتع بمسلسلات و أفلام و برامج هتخليك تنبسط من أول ما تشوفها.. تردد قناة وناسة كيدز wanash 2024.. اغاني ليل نهار

يمكنك الآن معرفة تردد قناة وناسة كيدز 2024، حيث يبدي الكثير من الآباء والأمهات اهتمامًا بمشاهدة قنوات أطفال تقديم محتوى ممتع ومفيد في الوقت نفسه، وتبرز بين هذه القنوات قناة وناسة كيدز التي تقدم محتوى متميز وشيق لا يقتصر على الترفيه فحسب، بل تشمل أيضًا فقرات تعليمية تستهدف الأطفال وحتى الآباء، وتتميز القناة بشخصية لولو التي تقدم العديد من الأغاني المميزة والتي تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، ولتمكينكم من متابعة القناة، يقدم هذا التقرير تردد قناة وناسة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، حتى تتمكنوا من إضافتها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة وناسة الجديدة للاستمتاع بتجربة مشاهدة ذات جودة عالية للصورة والصوت، تتميز القناة بتقديم محتوى متميز، بما في ذلك الأغاني التي تقدمها شخصية لولو، بالإضافة إلى الفقرات التعليمية المتنوعة، وجاءت بيانات التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 1147.

مع استقطاب عمودي.

ومعدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

وتتميز جودة بث القناة بكونها عالية الوضوح (HD).

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

يُمكن ضبط تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات عن طريق الخطوات التالية:

إدخال التردد 11270. مع استقطاب عمودي. ومعدل ترميز 27500. كما يُمكن ضبط معدل تصحيح الخطأ للقناة على ¾. وتتميز جودة بث القناة بكونها عالية الوضوح (HD).

مميزات قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز تُعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال على الفضائيات، وذلك بسبب مجموعة من المميزات التي تتمتع بها، منها: