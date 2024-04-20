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هام جدًا… موعد صرف تموين شهر مايو 2024 وأسعار السلع التموينية.. زيادة على بطاقة التموين هذا الشهر
نصيب الفرد من بطاقة التموين في شهر مايو
موعد صرف تموين شهر مايو 2024، في الفترة الأخيرة، قدمت وزارة التموين السلع التموينية لشهر مايو، حيث أعلنت عن توافرها للمواطنين من خلال النوافذ الحكومية، ومع اقتراب شهر مايو، بدأ المواطنون بالاستفسار عن موعد صرف التموين للشهر القادم، بالفعل، قامت الوزارة بتوضيح جميع التفاصيل اللازمة بشأن ذلك، ونحن هنا لنلخصها لكم للتوضيح.
موعد صرف تموين شهر مايو 2024
يحظى المواطنون في مصر بتخصيص اليوم الأول من كل شهر لاستلام السلع التموينية الشهرية، وبناءً على هذا الجدول، من المتوقع صرف سلع شهر مايو في الأيام القليلة المقبلة، ويتوقع توفير ما يقارب ثلاثين منتجًا خلال هذا الشهر.
أسعار السلع التموينية مايو 2024
وضعت وزارة التموين حدًا لنصيب الفرد من السلع التموينية شهريًا، حيث يصل إلى 50 جنيهًا، وفيما يلي قائمة بأبرز المنتجات المتاحة للصرف في شهر مايو القادم مع أسعارها:
- كيلو من السكر بسعر 12.60 جنيه.
- زجاجة زيت خليط بسعر 30 جنيه.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيه.
- كيس مكرونة كبير بسعر 15.5 جنيه.
- كيس مكرونة صغير بسعر 7.75 جنيه.
- كيس عدس مجروش نصف كيلو بسعر 21 جنيه.
- نصف كيلو من الفول بسعر 9 جنيه.
- كيلو من الدقيق بسعر 18 جنيه.
- مسلى صناعي بسعر 36 جنيه.
- باكو شاي ناعم بسعر 5 جنيه.
- عبوة صلصة بسعر 8 جنيه.
- عبوة تونة مفتتة بسعر 18 جنيه.
- عبوة مربى بسعر 16 جنيه.
- ربع كيلو من جبنة تتراباك بسعر 7.50 جنيه.
- 125 جرام من جبن أبيض بسعر 4.5 جنيه.
- كيس مسحوق أتوماتيك كبير بسعر 25 جنيه.