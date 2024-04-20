هام جدًا… موعد صرف تموين شهر مايو 2024 وأسعار السلع التموينية.. زيادة على بطاقة التموين هذا الشهر

موعد صرف تموين شهر مايو 2024، في الفترة الأخيرة، قدمت وزارة التموين السلع التموينية لشهر مايو، حيث أعلنت عن توافرها للمواطنين من خلال النوافذ الحكومية، ومع اقتراب شهر مايو، بدأ المواطنون بالاستفسار عن موعد صرف التموين للشهر القادم، بالفعل، قامت الوزارة بتوضيح جميع التفاصيل اللازمة بشأن ذلك، ونحن هنا لنلخصها لكم للتوضيح.

موعد صرف تموين شهر مايو 2024

يحظى المواطنون في مصر بتخصيص اليوم الأول من كل شهر لاستلام السلع التموينية الشهرية، وبناءً على هذا الجدول، من المتوقع صرف سلع شهر مايو في الأيام القليلة المقبلة، ويتوقع توفير ما يقارب ثلاثين منتجًا خلال هذا الشهر.

أسعار السلع التموينية مايو 2024

وضعت وزارة التموين حدًا لنصيب الفرد من السلع التموينية شهريًا، حيث يصل إلى 50 جنيهًا، وفيما يلي قائمة بأبرز المنتجات المتاحة للصرف في شهر مايو القادم مع أسعارها: