شاشة مقاومة للكسر وكاميرا 108 ميجا!!.. هاتف HONOR X9b ببطارية عملاقة وشحن سريع
أعلنت شركة هونر عن هاتفها الجديد HONOR X9b والذي يكمل سلسلة الهواتف الذكية المزودة بأحدث التقنيات من هونر والذي تنافس بقوة الشركات الرائدة، حيث يأتي الهاتف بدقة عالية بسطوع يبلغ 1200 شمعة، هذا وحصل الهاتف على معالج سناب دراجون 8 جين 1، فيما يأتي بكاميرا خلفية بدقة عالية 108 ميجا بكسل، ويدعم الهاتف شبكات إتصال من الجيل الخامس، وهذا بالإضافة إلى دعمه المقاومة ضد قطرات الماء الصغيرة، ونكمل المواصفات الفنية للهاتف وما هي العيوب والمميزات من خلال السطور التالية.
مواصفات HONOR X9b
|الشاشة
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|المعالج والأداء
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|الكاميرا
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|الذاكرة والتخزين
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|البطارية
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مميزات HONOR X9b
يتميز الهاتف بشاشة كبيرة مقاومة للكسر بسطوع عالي في الإضاءة القوية مع معدل تحديث 120 هيرتز، وهذا بالإضافة إلى بطارية كبيرة الحجم تستمر لأكثر من يوم نشط للهاتف، كما حصل الهاتف على معالج قوي يعطي سلاسه وقوة أثناء الاستخدام.
عيوب هاتف HONOR X9b
لا يتوفر بالهاتف منفذ لتركيب ميموري كارد، ولا يتوفر منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن مثل هاتف HONOR X9a، كما جاءت السماعات الخارجية للهاتف من النوع مونو وليست ستيريو.
سعر HONOR X9b 5G
حصل الهاتف على سعر داخل الأسواق المصرية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بنحو 21 ألف جنيهاً، بينما جاء الهاتف في السعودية بسعر 1400 ريال.