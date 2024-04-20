شاشة مقاومة للكسر وكاميرا 108 ميجا!!.. هاتف HONOR X9b ببطارية عملاقة وشحن سريع

أعلنت شركة هونر عن هاتفها الجديد HONOR X9b والذي يكمل سلسلة الهواتف الذكية المزودة بأحدث التقنيات من هونر والذي تنافس بقوة الشركات الرائدة، حيث يأتي الهاتف بدقة عالية بسطوع يبلغ 1200 شمعة، هذا وحصل الهاتف على معالج سناب دراجون 8 جين 1، فيما يأتي بكاميرا خلفية بدقة عالية 108 ميجا بكسل، ويدعم الهاتف شبكات إتصال من الجيل الخامس، وهذا بالإضافة إلى دعمه المقاومة ضد قطرات الماء الصغيرة، ونكمل المواصفات الفنية للهاتف وما هي العيوب والمميزات من خلال السطور التالية.

مواصفات HONOR X9b

الشاشة يأتي الهاتف بشاشة من النوع أموليد قياس 6.78 بوصه

فيما تأتي بمعدل تحديث 120 هيرتز

يبلغ سعر سطوع الشاشة 1200 شمعة المعالج والأداء كما حصل الهاتف على معالج سناب دراجون 8 جين 1

يأتي المعالج بتكنولوجيا تصنيع 4 نانو ميتر

كما يأتي بمعالج رسومي أدرينو 710

كذلك يتوفر الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة هونر Magic UI 7.2 الكاميرا حصل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.5 f

كما حصل على كاميرا خلفية ثلاثية الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 f

أما الكاميرا الثانية والخاصة بالتصوير الواسع تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2 f

فيما تأتي الكاميرا الثالثة والخاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.4 f

تأتي الكاميرا بفلاش أحادي LED

هذا وتدعم الكاميرا تصوير فيديوهات بجودة 4K الذاكرة والتخزين حصل الهاتف على سعة تخزين 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام

لا يتوفر بالهاتف منفذ لتركيب ميموري كارد البطارية بلغت سعة البطارية 5800 مللي أمبير

كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 35 واط

كذلك تدعم البطارية الشحن العكسي

مميزات HONOR X9b

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة مقاومة للكسر بسطوع عالي في الإضاءة القوية مع معدل تحديث 120 هيرتز، وهذا بالإضافة إلى بطارية كبيرة الحجم تستمر لأكثر من يوم نشط للهاتف، كما حصل الهاتف على معالج قوي يعطي سلاسه وقوة أثناء الاستخدام.

عيوب هاتف HONOR X9b

لا يتوفر بالهاتف منفذ لتركيب ميموري كارد، ولا يتوفر منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن مثل هاتف HONOR X9a، كما جاءت السماعات الخارجية للهاتف من النوع مونو وليست ستيريو.

سعر HONOR X9b 5G

حصل الهاتف على سعر داخل الأسواق المصرية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بنحو 21 ألف جنيهاً، بينما جاء الهاتف في السعودية بسعر 1400 ريال.