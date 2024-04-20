ماهو الطول المناسب لتقديم وظائف التجنيد الموحد؟ “وزارة الدفاع توضح”

ماهو الطول المناسب لتقديم وظائف التجنيد الموحد؟ من أكثر ما يشغل بال كلًا من النساء والرجال الراغبين في الإلتحاق بالوظائف الخاصة بالتجنيد والتي يصل عدد التخصصات فيها إلى أكثر من 100 تخصص، حيث أن لكل وظيفة فيهم شروط معينة لابد من توافرها، ولهذا فإن وزارة الدفاع تلزم المتقدم بتوافر بعض الشروط الضرورية للإلتحاق بتلك الوظائف بسهولة، وفيما يلي سوف نوضحها لكم.

ماهو الطول المناسب لتقديم وظائف التجنيد الموحد؟

تشترط وزارة الدفاع بألا يقل الطول المناسب للمتقدمين من النساء عن 155 سم، بينما الطول المناسب للرجال لابد ألا يقل عن 165 سم، كما توجد بعض الشروط الأخرى التي لابد توافرها لدى المتقدم تتمثل فيما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم من كلا الجنسين سعودي الجنسية.

عدم وجود أي أحكام قضائية على المتقدم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

عدم الإلتحاق بأي وظائف حكومية عند التقدم للإلتحاق بالوظيفة.

ضرورة توافق المؤهلات مع التخصصات المتاحة لدى وزارة الدفاع.

لابد أن يكون الزوجين سعوديان الجنسية في حالة الزواج.

عدم فصل المتقدم من أي وظائف عسكرية من قبل.

لابد من اجتياز كافة الإختبارات التي تقام من قبل وزارة الدفاع .

سلامة المتقدم أهليًا وطبيًا.

التسجيل في وظائف التجنيد الموحد 1445 – 1446

لكي يتم التسجيل في وظائف وزارة الدفاع هناك بعض الخطوات اللازم اتباعها سوف نوضحها فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التجنيد الموحد.

يتم الضغط على الوظائف المتاحة.

الضغط بعدها على المؤهل الدراسي.

الضغط على كلمة تقديم.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ومراجعتها جيدًا للتأكد من صحتها.

يتم رفع المستندات المطلوبة حتى يتم قبول الطلب.

الضغط بعد ذلك على إرسال الطلب.

وبهذا نكون قد وضحنا إجابة شافية عن سؤال ماهو الطول المناسب لتقديم وظائف التجنيد الموحد؟ الذي تفرضه وزارة الدفاع على المتقدمين من الرجال والنساء للقبول في الوظائف المتاحة من خلالها.