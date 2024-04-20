التخصصات المطلوبة في وظائف التجنيد الموحد وموعد التقديم إلكترونيا عبر tajnid.mod.gov.sa

التخصصات المطلوبة في وظائف التجنيد الموحد تعد من أهم الأمور التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي من قبل جميع المواطنين وذلك من أجل اللحاق والتسجيل بها، حيث قامت وزارة الدفاع مؤخرًا بالإعلان عن موعد التقديم وهو الأحد 28 أبريل 2024 م يوافق 19 شوال 1445 هـ بداية من الساعة 8 صباحا عبر الموقع الإلكتروني للتجنيد الموحد، وبعض التخصصات المطلوبة للعمل بها من قبل جميع المواطنين وفق بعض الشروط التي تمت الإشارة إليها بالنسبة للنساء وكذلك الرجال كما قامت بتوضيح أهمية الإلتزام بالضوابط المحددة للجميع، وهو ما سوف نوضحه في السطور القادمة من مقالنا.

التخصصات المطلوبة في وظائف التجنيد الموحد

هناك بعض التخصصات المطلوبة في وظائف التجنيد الموحد والتي تمت الإشارة إليها من قبل الوزارة، وهي كالتالي:

التصوير الضوئي.

التصوير الضوئي الفوتوغرافي.

الأجهزة والآلات المكتبية.

الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

التصوير الفوتوغرافي.

اللغة الإنجليزية (عام).

اللغة الإنجليزية والترجمة.

الإعلام.

الإدارة العامة.

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

نظم المعلومات الإدارية.

إدارة المستودعات.

إدارة الجودة.

إدارة سلسلة الإمدادات.

القانون العام.

القانون الخاص.

القانون الجنائي.

التحقيق الجنائي.

القانون التجاري.

القانون الدولي.

الدراسات القضائية.

هندسة المساحة.

تقنية هندسة المساحة.

تمريض.

التغذية العلاجية.

الصحة والسلامة المهنية.

الدفاع المدني.

أمين مستودع.

إدارة أنظمة الشبكات.

البرمجة وعلوم الحاسب.

هندسة البرمجيات.

نظم المعلومات.

الدعم الفني.

الهندسة الكيميائية.

شروط التقديم في وظائف التجنيد الموحد

هناك بعض الشروط المختلفة والمحددة التي يجب توافرها في جميع الرجال بالنسبة لجميع التخصصات المطلوبة في وظائف التجنيد الموحد والتي تتضح فيما يلي: