موعد صرف المعاشات والمستفيدين من نظام التقاعد المدني والعسكري في شهر مايو لعام 2024

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن قيامها بتوحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لجميع الأشخاص، فقد وضحت هذه المؤسسة أن ذلك هو حرصا منها على أن يتوافق موعد صرف المعاشات والقيام بتوحيده لجميع العملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف المعاشات التقاعدية والمستفيدين من نظام التقاعد المدني والعسكري في شهر مايو، ومتى سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية والمستفيدين من نظام التقاعدي المدني والعسكري لشهر أبريل.

موعد صرف المعاشات التقاعدية والمستفيدين من نظام التقاعد المدني والعسكري

تم إصدار قرار بتوحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية والمستفيدين من النظام التقاعدي المدني والعسكري، وسوف ينفذ هذا القرار بداية من شهر مايو في يوم 1 مايو، و سوف يتم صرف المعاشات للجميع العملاء، ويضمن توحيد موعد صرف المعاشات هو القيام بتوحيد الإجراءات المتشابهة بين الشخص المتقاعد و الشخص المستفيد لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وقد أصدر، هذا القرار مجلس الوزراء برقم 657 وتاريخ 15/11/1442 و نص على أنه يتم القيام بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية بأن هذا القرار سوف يؤدي إلى صرف المعاشات لجميع الأشخاص في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

موعد صرف المعاشات في شهر إبريل

و من الجدير بالذكر أنه قامت المؤسسة بالإعلان عن أنه سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل، وذلك للأفراد المتقاعدين ومستفيدي نظام التقاعد المدني والعسكري في الموعد المحدد له في يوم 25 من شهر أبريل، وذلك لكي لا يتأثر أي شخص من العملاء بهذا التعديل، وبعد ذلك سوف يتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول من هذا الشهر وجميع الأشهر القادمة سوف يكون صرف الراتب في اليوم الأول من الشهر الميلادي.