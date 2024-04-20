رابط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 خطوة التسجيل

قامت وزارة السكن والعمران في الجزائر بإطلاق مشروع لكي تقوم بتوفير وحدات سكنية وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين جميعا، وقامت بالإعلان عن بداية عملية التقديم والتسجيل الإلكتروني لجميع المواطنين الذين يريدون الحصول على سكنات عدل 3، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة التسجيل في سكنات عدل ثلاثة بالجزائر لعام 2024، وما هي الشروط التسجيل في سكنات عدل 3.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024

وتستطيع التسجيل في سكنات عدل 3، التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران، وذلك من خلال هذه الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول إلى موقع سكنات عدل 3 .

ممكن بعد ذلك كتابة الرقم الوطني للتعريف، وأيضا رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالشخص الذي يريد التقدم.

بعد ذلك قم بكتابة الاستمارة الإلكترونية و ملئها بالمعلومات التي سوف يتم طلبها منك.

بعد ذلك قم برفع الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل الوزارة.

بعد ذلك يقوم بدفع الرسوم المطلوبة منك للتسجيل.

بعد ذلك هتكون بالضغط على زر التسجيل لكي تتم العملية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024

وضحت الجهات المخصتة بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على سكنات عدل ثلاثة بالجزائر، وهي كالتالي: