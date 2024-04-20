سلي أطفال.. التردد الجديد لقناة اطفال ومواهب لعام 2024 على قمر نايل سات 

يقوم الكثيرون بالبحث عن التردد الجديد لقناة اطفال ومواهب، حيث تعتبر قناة اطفال ومواهب من أفضل القنوات الفضائية والعربية التي تقدم المحتوى الهادف والتعليمي للأطفال، وهذه القناة تقدم محتوي يعمل إلى تنمية وزيادة مهارات الأطفال المختلفة والمتنوعة، ومن أجل ذلك يقوم أولياء الأمور بالبحث عن تردد القناة الجديد، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة اطفال ومواهب على القمر نايل سات، وماهي البرامج التي تقوم القناة بتقديمها.

تردد قناة اطفال ومواهب على القمر نايل سات

تعد قناة اطفال ومواهب من أفضل القنوات الفضائية السعودية الخاصة بتقديم محتوى للأطفال، وتعمل على تنمية المواهب المختلفة والمهارات المتعددة لدى الطفل، ويعد تردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو:11353.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: HD.

أهم المعلومات عن قناة اطفال ومواهب

تهتم قناة اطفال ومواهب بتقديم البرامج المختلفة والمميزة، وحظيت هذه القناة بنسبة مشاهدة عالية جدا، وذلك نظرا لما تقدمه من محتوى رائع ومتنوع وهادف وتعليمى، وتساعد على زيادة وتنمية المهارات والمواهب لدى جميع الأطفال، ومن البرامج التي تقوم القناة بتقديمها هي :

بيت الزهور.

احلى صوت طفولي.

ماضينا الجميل.

مليون هلا.

جولة الأطفال.

المواهب نجم على الهواء.

يوميات الصغار.

إنها تنى في بيت الزهور.

المواهب صوتك أحلى معانا.

المسابقات والمواهب اربح مع توب سنتر.

الأناشيد التى تقوم بعرضها القناة

تقوم قناة اطفال ومواهب بتقديم برامج وأناشيد مختلفة ومتنوعة ومن هذه الأناشيد التي تقوم بتقديمها هى: