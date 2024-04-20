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طريقة عمل العجة بالبطاطس بخطوات سهلة وسريعة
تعتبر العجة بالبطاطس من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها داخل المنزل بشكل سهل وفي وقت قليل، فضلا عن كونها تمتلك مجموعة من القيم الغذائية المختلفة وهي وجبة من الوجبات الخفيفة التي من الممكن الاعتماد عليها كطبق رئيسي على وجبة الفطور، وعبر مقالنا هذا سنتعرف على كيفية تحضيرها.
مكونات عمل العجة بالبطاطس بطريقة سهلة وسريعة
كل 100 جرام من الوصفة تحتوي على 154 سعر حراري وبالتالي هي مفيدة للجسم إلى حد بعيد ويجب الالتزام بمجموعة من المقادير المختلفة لكي يتم طبخها بصورة سليمة، وعبر ما يلي سنتعرف سويا على طريقة تحضيرها:
- مقدار نصف كيلو من البطاطس.
- بصلة مفرومة ناعمة.
- عدد 7 حبات من البيض.
- ملعقة من الكركم صغيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- رشة ملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
يجب تنفيذ عدد من الخطوات البسيطة من أجل تحضير العجة بالبطاطس في المنزل بشكل ناجح، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- في بداية الأمر يجب تقشير البطاطس بشكل جيد وغسلها جيدا.
- قومي بتقطيع البطاطس على هيئة قطع من المكعبات.
- يتم سلق قطع البطاطس داخل ماء مملح وبعد ذلك يتم تصفيتها من الماء بصورة جيدة.
- نقوم بهرس البطاطس بشكل كامل ويتم إضافة إليها البصل المفروم ثم التقليب بشكل جيد.
- نتبل البطاطس باستخدام الملح والفلفل الأسود إضافة إلى الكركم ثم نقوم بالتقريب بصورة جيدة ويترك الخليط القليل من الوقت.
- تأتي مرحلة خفق البيض الذي يتم خفقه بشكل جيد ويتم إضافته إلى البطاطس مع التقليب بصورة جيدة.
- نقوم بإحضار قالب الفرن ونقوم بدهنه بالسمن بشكل جيد ونقوم بوضع به العجة ويدخل إلى الفرن لمدة نصف ساعة.
- يتم إخراج القالب من الفرن بعد نضج العجة بشكل جيد ويتم تقطيعها بصورة مناسبة ثم تقدم في أطباق التقديم وهي ساخنة.
- وإلى هنا نصل إلى ختام الحديث عن طريق عمل العجة بالبطاطس منزليا ببعض من الخطوات البسيطة، وتعتبر تلك الوصفة من الوصفات الشهية المفيدة لكل من الأطفال والبالغين نظرا للقيمة الغذائية لها.