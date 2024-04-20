طريقة عمل العجة بالبطاطس بخطوات سهلة وسريعة

تعتبر العجة بالبطاطس من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها داخل المنزل بشكل سهل وفي وقت قليل، فضلا عن كونها تمتلك مجموعة من القيم الغذائية المختلفة وهي وجبة من الوجبات الخفيفة التي من الممكن الاعتماد عليها كطبق رئيسي على وجبة الفطور، وعبر مقالنا هذا سنتعرف على كيفية تحضيرها.

مكونات عمل العجة بالبطاطس بطريقة سهلة وسريعة

كل 100 جرام من الوصفة تحتوي على 154 سعر حراري وبالتالي هي مفيدة للجسم إلى حد بعيد ويجب الالتزام بمجموعة من المقادير المختلفة لكي يتم طبخها بصورة سليمة، وعبر ما يلي سنتعرف سويا على طريقة تحضيرها:

مقدار نصف كيلو من البطاطس.

بصلة مفرومة ناعمة.

عدد 7 حبات من البيض.

ملعقة من الكركم صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمن.

رشة ملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يجب تنفيذ عدد من الخطوات البسيطة من أجل تحضير العجة بالبطاطس في المنزل بشكل ناجح، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي: