طبخ
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالقشطة بالخطوات في المنزل
يتميز القرص الفلاحي المصنوعة من القشطة بالطعم الرائع، والبعض يفضل تناوله على وجبة الفطور مع تناول كوب من الحليب أو الشاي، وتعتمد الوصفة اليوم على السمن البلدي والحليب والقشطة مع بعض من المكونات الأخرى الأساسية بعمل القرش الفلاحي بالقشطة، وعبر مقالنا هذا سنتعرف على خطوات تحضيره.
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالقشطة
القرص الفلاحي الواحد بالقشطة يحتوي على ما يقترب من 917 سعر حراري، ومن السهل تنفيذه داخل المنزل بعد توفير المكونات الخاصة به ثم اتباع خطوات التحضير كما يلي:
- مقدار 2 كيلو من الدقيق المنخول بشكل جيد.
- مقدار كيلو إلا ربع من السمن الباردة.
- كيلو ونصف من الحليب البارد ويوضع في الثلاجة.
- ملعقة من الخميرة كبيرة الحجم.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من الملح صغيرة الحجم.
- مقدار كوب من القشطة من أجل دهن الوجه.
طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي بالقشطة
كل ما عليكي فعله هو اتباع هذه الخطوات لكي تقومي بتحضير هذه الوصفة:
- نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به الدقيق بعد نخله بصورة جيدة ثم نضيف إليه الفانيلا والملح.
- يتم اضافة السمن مع الحليب إضافة إلى الخميرة بعد اذابتها في الماء إلى الخليط السابق.
- تبدأ عملية عجبني جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس ونحصل على عجينة مناسبة ويتم ترك العجينة لكي ترتاح لمدة 10 دقائق.
- يتم العمل على تشكيل العجين وذلك على صينية تكون مدهونة بالزيت وتشكيل العجين يكون على هيئة كرات صغيرة.
- تترك كرات العجين لكي ترتاح لمدة 5 دقائق إضافية.
- قومي بفرد العجين باستخدام اليد على شكل دائري ثم يتم وضعها داخل صينية الخبز ودهن الوجه باستخدام القشطة.
- بعد ذلك يجب العمل على إدخال الصينية داخل الفرن وذلك بعد تسخينه بشكل جيد وتترك الصينية في الفرن حتى تنضج بشكل كامل
- بعد مرحلة النضج نخرج الصينية من الفرن ويتم وضعها داخل أطباق التقديم ثم يتم تقديمها وهي ساخنة.
- وإلى هنا نصل إلى ختام الحديث عن طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالقشطة وعرضنا لكم الوصفة الصحيحة المتبعة في هذا الأمر علما بأنها ضمن الوصفات الشهيرة في الريف.