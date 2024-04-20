طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالقشطة بالخطوات في المنزل

يتميز القرص الفلاحي المصنوعة من القشطة بالطعم الرائع، والبعض يفضل تناوله على وجبة الفطور مع تناول كوب من الحليب أو الشاي، وتعتمد الوصفة اليوم على السمن البلدي والحليب والقشطة مع بعض من المكونات الأخرى الأساسية بعمل القرش الفلاحي بالقشطة، وعبر مقالنا هذا سنتعرف على خطوات تحضيره.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالقشطة

القرص الفلاحي الواحد بالقشطة يحتوي على ما يقترب من 917 سعر حراري، ومن السهل تنفيذه داخل المنزل بعد توفير المكونات الخاصة به ثم اتباع خطوات التحضير كما يلي:

مقدار 2 كيلو من الدقيق المنخول بشكل جيد.

مقدار كيلو إلا ربع من السمن الباردة.

كيلو ونصف من الحليب البارد ويوضع في الثلاجة.

ملعقة من الخميرة كبيرة الحجم.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من الملح صغيرة الحجم.

مقدار كوب من القشطة من أجل دهن الوجه.

طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي بالقشطة

كل ما عليكي فعله هو اتباع هذه الخطوات لكي تقومي بتحضير هذه الوصفة: