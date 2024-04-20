طريقة عمل الكوكيز بالمارشميلو في المنزل بأحلى طعم ممكن تدوقيه

الحلوى من الأشياء التي يفضلها ملايين الأشخاص حول العالم، وتعتبر الكوكيز بالمارشميلو من أشهى الحلوى التي نالت على إعجاب مجموعة كبيرة من الأشخاص، وعبر مقالنا هذا سنتعرف على طريقة عملها بالمقادير الصحيحة.

طريقة عمل الكوكيز بالمارشميلو

من أجل عمل الكوكيز بالمارشميلو يجب توفير مجموعة من المكونات المختلفة ومن ثم اتباع ما يلي:

مقدار 2 كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الكاكاو.

نصف ملعقة من البيكنج صودا صغيرة الحجم.

نصف ملعقة من الملح.

كوب من السكر.

نصف كوب زبدة.

بيضة.

نصف كوب حليب.

قطع مارشميلو.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

خطوات تحضير الكوكيز بالمارشميلو

قومي باتباع الخطوات التالية لتحضير هذه الوصفة اللذيذة:

في البداية يجب تسخين الفرن على درجة حرارة ٣٧٥.

نقوم بإحضار وعاء ونضع به السكر والزبدة وخلط كل منهم بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي.

نضيف البيض إلى الخليط ثم الحليب ومعه الفانيلا ويتم الخلط مرة أخرى.

نضع الكاكاو والدقيق والملح إضافة إلى بيكينج صودا.

يتم العجن بشكل جيد على سرعة منخفضة لحين الحصول على عجين متماسك.

نقوم بإحضار صينية ونقوم بوضع عليها ورق من الزبدة.

قومي بإحضار بولة آيس كريم وقومي بغرف العجينة إلى قطع صغيرة وضعي كل منهم على ورق الزبدة.

قومي بوضع قطع الكوكيز داخل الفرن لمدة 12 دقيقة.

بعد إخراجها من الفرن ضعي عليها قطع مارشميلو.

ندخلها الفرن مرة أخرى لمدة 2 دقيقة لكي يسيح المارشميلو.

استخدام ملعقة من أجل الضغط على المارشميلو.

نغمسها بعد ذلك داخل صوص الشوكولاتة ثم توضع داخل الفرن مرة أخرى لمدة 3 دقائق وذلك من أجل تماسك الشوكولاتة أو تترك لكي تبرد داخل الثلاجة.

مقادير صوص الشوكولاتة

عدد 4 ملاعق من الزبدة.

3 كوب من السكر البودر.

ربع كوب كاكاو.

ربع كوب من الحليب.

ربع ملعقة فانيلا صغيرة.

الطريقة