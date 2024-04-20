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طريقة عمل قراقيش الفرن بالشمر واليانسون بالخطوات وبطعم خيالي
تعتبر القراقيش واحدة من أطيب المخبوزات وأشهرها بفضل المذاق الجيد لها وامتلاكها مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، ويمكن عملها باستخدام الشمر واليانسون مع وجود مجموعة من المكونات الأخرى مثل السمسم والحليب وغيرها، وسنتعرف على طريقة عملها عبر هذا المقال.
طريقة عمل قراقيش الفرن بالشمر واليانسون بالخطوات
يجب العلم أن كل 150 جرام من القراقيش يوجد بها 300 سعر حراري، وعبر الآتي سنوضح كيفية عملها، ونحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الوصفة، وهذه المكونات كالتالي:
- مقدار كيلو من الدقيق.
- كوب من السمن إضافة إلى زيت مذاب.
- ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون بشكل يكون ناعم جدا.
- ملعقة من الشمر المطحون كبيرة الحجم ويجب أن يكون ناعم.
- رشة من الملح مناسبة.
- عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- مياه دافئة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة من محلب صغيرة وذلك يأتي من العطار.
طريقة تحضير قراقيش الفرن
لكي نقوم بتحضير هذه الوصفة ما علينا سوا اتباع هذه الخطوات البسيطة:
- نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ثم نضع به مختلف المكونات الجافة معا.
- يتم العمل على إضافة الزيت والسمن إلى الدقيق ثم يتم الخلط بشكل جيد باستخدام أطراف الأصابع.
- نضيف الماء بشكل تدريجي ويتم العجن بصورة مناسبة حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.
- بعد ذلك يجب تغطية العجينة بشكل جيد ويتم تركها من أجل أن تتخمر لمدة تصل إلى نصف ساعة في مكان دافئ أو في درجة حرارة الغرفة.
- بعد أن تنتهي عملية التخمير يتم فرد العجينة بشكل جيد وقومي بتقطعيها بناء على الرغبة الخاصة بك.
- نحضر صاج مناسب أو صينية ويتم العمل على دهنها بكمية مناسبة من الزيت.
- بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة وهي 180 درجة مئوية.
- قومي بإدخال الصينية إلى الفرن بعد وضع بها العجين ويتم تركها داخل الفرن لكي تتحمر وتنضج.
- بعدها يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك جانبا لكي تبرد ثم يتم حفظ القراقيش بالطريقة المناسبة.
- انتهينا من الحديث عن طريقة عمل القراقيش باستخدام الشمر واليانسون التي تعتبر من أشهى الوصفات لعمل القراقيش بشكل عام والتي يمكن استخدامها مع الحليب والشاي في وجبة من الوجبات المختلفة.