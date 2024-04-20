طريقة عمل قراقيش الفرن بالشمر واليانسون بالخطوات وبطعم خيالي

تعتبر القراقيش واحدة من أطيب المخبوزات وأشهرها بفضل المذاق الجيد لها وامتلاكها مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، ويمكن عملها باستخدام الشمر واليانسون مع وجود مجموعة من المكونات الأخرى مثل السمسم والحليب وغيرها، وسنتعرف على طريقة عملها عبر هذا المقال.

طريقة عمل قراقيش الفرن بالشمر واليانسون بالخطوات

يجب العلم أن كل 150 جرام من القراقيش يوجد بها 300 سعر حراري، وعبر الآتي سنوضح كيفية عملها، ونحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الوصفة، وهذه المكونات كالتالي:

مقدار كيلو من الدقيق.

كوب من السمن إضافة إلى زيت مذاب.

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون بشكل يكون ناعم جدا.

ملعقة من الشمر المطحون كبيرة الحجم ويجب أن يكون ناعم.

رشة من الملح مناسبة.

عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر.

مياه دافئة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من محلب صغيرة وذلك يأتي من العطار.

طريقة تحضير قراقيش الفرن

لكي نقوم بتحضير هذه الوصفة ما علينا سوا اتباع هذه الخطوات البسيطة: