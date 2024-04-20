ما هي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 من مصر والسعودية والدول العربية؟ اشترك الآن

أصبح البحث عن أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم من العناوين التي تتصدر قوائم البحث في الوطن العربي، حيث تقدم مسابقة الحلم جوائز نقدية حقيقية تحقق أحلام الآلاف من الأسر العربية، وتتمتع المسابقة بمصداقية كبيرة وشفافية في اختيار الفائز، حيث توجد جوائز أسبوعية وشهرية وسنوية في نهاية البرنامج حيث تصرف الجائزة من البرنامج للفائز بعملة الدولار الأمريكي.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

حققت مسابقة الحلم أحلام الآلاف من المشتركين وأدخلت البهجة والسرور على الكثير من الأسر بمجرد تلقي اتصال هاتفي من مذيع البرنامج المحبوب مصطفى الأغا يبشر بالفوز، ويتم الإشتراك في تلك المسابقة من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحها البرنامج وكلما زادت عدد المحاولات كلما زادت فرصة الفوز، ويتم الإشتراك من خلال الأرقام التالية، حيث يتعين على كل مشترك إرسال رسالة على حسب الرقم الخاص بالدولة التي يقيم بها أو الإرسال عبر الرقم الموحد:

الإشتراك من المملكة العربية السعودية 858888 -650444 -755505

جمهورية مصر العربية على رقم 95450

الإمارات العربية المتحدة 6070.

الكويت 4141.

الإشتراك من العراق 2770.

من سوريا على الرقم 1555.

من الأردن على الرقم 98880.

الإشتراك من البحرين 94000.

الإشتراك من سلطنة عمان 90434.

الإشتراك عبر الرقم الموحد 0082162275627 – 0088216101092.

طرق الإشتراك في مسابقة الحلم

أعلن مصطفي الأغا الطرق المتاحة للتسجيل في المسابقة، حيث يتعين على المشترك اتباع واحدة من الطرق التالية:

إرسال رسالة نصية قصيرة من الهاتف الجوال على الرقم الخاص بالبلد التي تقيم بها، حيث يتم كتابة كلمة حلم أو dream أو reve في مضمون الرسالة. بعد ذلك سوف تستقبل رسالة ترحيبية تؤكد لك أنك اشتركت بنجاح في مسابقة الحلم ثم توجه لك إدارة المسابقة رسائل بها أسئلة عامة وعليك الرد بالإجابة الصحيحة.

جوائز مسابقة الحلم 2024

فيما يلي نوضح قيم الجوائز من مسابقة الحلم: