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طريقة عمل معمول التمر بالسميد والطحين في المنزل على طريقة دول الخليج
يعد طبق معمول التمر بالسميد والطحين من الأطباق الرئيسية في الضيافه في دول الخليج العربي، ويقدم المعمول بالتمر إلى جانب القهوة العربي في الأعياد والمناسبات والإحتفالات دليل على حفاوة الإستقبال، والجدير بالذكر أن المعمول من الوصفات الشهية التي يحبها الكبار والصغار ويستمتعون بطعمها وبالحشوات المتعددة سواء الملبن أو التمر أو عين الجمل.
مقادير عمل معمول التمر بالسميد والطحين في المنزل
فيما يلي نوضح مقادير عمل معمول التمر الهش المقرمش في المنزل المعزز بحشوة التمر ذات القيمة الغذائية العالية وبمقادير اقتصادية وكمية كبيره، حيث يتطلب الأمر تحضير المكونات التالية:
- 500 جرام من السميد الناعم.
- 250 جرام طحين خاص بالحلويات والمخبوزات.
- 250 جرام زبدة.
- 125 جرام سكر مطحون.
- 10 جرام محلب.
- 10 جرام قرفة مطحونة.
- 5 جرام خميرة فورية.
- 2 جرام ملح طعام.
- معجون التمر أو العجوة الجاهزة.
طريقة عمل معمول التمر بالسميد والطحين في المنزل
فيما يلي نوضح أسرار نجاح عجينة المعمول بطعم هش يذوب في الفم وقوام مضبوط وشكل متناسق، حيث يتعين على ربة المنزل اتباع الخطوات التالية:
- خلط السميد الناعم مع الطحين المنخول في وعاء عميق.
- إضافة السكر الأبيض الناعم ثم التقليب الجيد.
- بعد ذلك يتم إضافة الزبدة والبدء في فرك العجينة باليد حتى تتشرب المكونات الجافة كمية الزبدة.
- إضافة المحلب والملح والخميرة بعد الإذابة.
- البدء في العجن برفق.
- تترك العجينة جانباً لمدة 30 دقيقة.
- تحضير الحشوة من خلال إذابة معجون التمر في ملعقة من الزبدة والتقليب الجيد.
- إضافة القرفة.
- تشكيل كرات صغيرة الحجم من عجينة التمر لصنع الحشوة.
- تقسيم العجينة إلى كرات دائرية صغيرة ثم وضع الحشوة في المنتصف.
- يوضع المعمول في القالب الخاص به للحصول على شكل متناسق لكل قطعه من المعمول.
- رص المعمول في صينية بعد وضع ورقة من الزبدة لتجنب الإلتصاق.
- يدخل المعمول الفرن لمدة 20 دقيقة على تدريج متوسط.
- يرص المعمول في عبوة التخزين للحفاظ على الطعم المقرمش.