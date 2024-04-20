وأنت في البيت.. استعلام مخالفات المرور برقم السيارة وأسعار الغرامات 2024

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على طرق الإستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يمكن الإستعلام بكل سهولة عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع النيابة العام، ثم اتباع الخطوات للتعرف على مبلغ المخالفة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك قيمة مخالفات المرور 2024 بعد زيادتها.

الإستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم تسجيل الدخول من خلال موقع النيابة العامة.

بعد ذلك يتم اختيار الإستعلامات.

من ثم يتم كتابة رقم الرخصة الخاصة بالمستعلم، إلى جانب رقم السيارة.

من ثم سوف يظهر لدى المتقدم كافة المخالفات الخاصة بمرور السيارة المراد الاستعلام عنها.

قيمة مخالفات المرور 2024 بعد زيادتها

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على قيمة مخالفات المرور 2024بعد زيادتها، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية: