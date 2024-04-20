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وأنت في البيت.. استعلام مخالفات المرور برقم السيارة وأسعار الغرامات 2024
يرغب العديد من المواطنين في التعرف على طرق الإستعلام عن المخالفات المرورية، حيث يمكن الإستعلام بكل سهولة عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع النيابة العام، ثم اتباع الخطوات للتعرف على مبلغ المخالفة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك قيمة مخالفات المرور 2024 بعد زيادتها.
الإستعلام عن المخالفات المرورية
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:
- في البداية يتم تسجيل الدخول من خلال موقع النيابة العامة.
- بعد ذلك يتم اختيار الإستعلامات.
- من ثم يتم كتابة رقم الرخصة الخاصة بالمستعلم، إلى جانب رقم السيارة.
- من ثم سوف يظهر لدى المتقدم كافة المخالفات الخاصة بمرور السيارة المراد الاستعلام عنها.
قيمة مخالفات المرور 2024 بعد زيادتها
يرغب العديد من المواطنين في التعرف على قيمة مخالفات المرور 2024بعد زيادتها، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية:
- مخالفة عدم ارتداء الحزام الخاص بالأمان هي 100 و300 جنيه.
- كذلك مخالفة تركيب الزجاج للسيارة تكون بقيمة 20 و100 جنيه.
- وفي حالة مخالفة تركيب ستائر السيارة فسيتم دفع غرامة قدرها 20 و100 جنيه.
- أما عن مخالفة عدم امتلاك سيارة حريق في السيارة الخاصة بك فسيتم دفع غرامة قدرها 100 و300 جنيه.
- أما عن مخالفة جلوس الأطفال أقل من سبع سنوات في المقعد المجاور للسائق فهي تقدر الغرامة 20 و50 جنيها.
- كما أن مخالفة تعطيل حركة المرور عن عمد الغرامة تقدر بسعر 300 و1500 جنيه.
- أما عن مخالفة تركيب سرينة هوائية فهي بغرامة 500 و1000 جنيه.
- كما أن مخالفة اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ فسيتعين دفع غرامة قدرها 20 و50 جنيها.
- أما عن المخالفة الخاصة بكسر الزجاج الخاص بالسيارة فهي تكون بغرامة 20 و100 جنيه.
- كذلك فإن مخالفة عدم الإتزان في القيادة الغرامة تقدر بسعر 20 و50 جنيها.