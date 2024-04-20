تردد القنوات
وينك يا لولو.. استقبل تردد قناه وناسة بيبي وسلي طفلك وارتاح من الزن
إن قناه وناسه بيبي تعد من القنوات المحببة للأطفال حيث يجلسون أمامها مستمتعين بمشاهدة الأغاني المسلية والمحببة لهم مما يجعلك تستطيع اخذ قسطاً من الراحة وترك طفلك يستمتع بهذه الأغاني، ويتعلم منها الأشياء الجديدة والآن يمكن تنزيل تردد قناه وناسه على عرب سات ونايل سات، وهو ما سنذكره من خلال مقالنا هذا كما سنذكر كذلك كيفيه ضبط القناة على جهاز الإستقبال الخاص بك.
تردد قناه وناسه بيبي
إن قناه وناسه بيبي هي أكثر قناة يحبها الأطفال ويستمتعون بها، لذلك يبحث عنها الآباء باستمرار حتى يقومون بتنزيلها على جهاز الإرسال الخاص بهم، ومن الجدير بالذكر إن هذه القناة يمكن استقبالها الآن على نايل سات وعرب سات كما سنوضح فيما يلي:
تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات
- تردد وناسة على نايل سات: 11470.
- معدل تصحيح. القناة: 5/6.
- معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.
- استقطاب القناة: عمودي.
تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات
- التردد الخاص بوناسة 11270.
- معدل تصحيح القناة: 3/4.
- أما عن معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.
طريقة تنزيل تردد قناة وناسة
يمكن تنزيل القناه بكل سهوله من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية ومن خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد نضغط على القائمة الرئيسية.
- ثم نضغط على أيقونة الخيارات.
- بعد ذلك يتم اختيار القمر وهو النايل سات أو العرب سات.
- ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك يتم إضافة تردد القناة المراد تنزيلها وهو تردد قناه وناسه.
- ثم يتم الضغط فوق زر ok
- ثم الضغط على زر حفظ.
- وعند البحث بالقائمه سوف تجد أن قناة وناسة بيبي قد نزلت على الجهاز الخاص بك.