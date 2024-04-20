احصل على 4000 دولار.. عبر منصة حجز العملة الأجنبية في ليبيا للأفراد 2024

أعلن مصرف ليبيا عن اتاحة صرف العملات الأجنبية بعدما كانت غير متاحة، والقيمة المتاحة للحجز في الوقت الحالي هي 4000 دولار كحد أقصى، ولكن للحجز يلزم توافر بعض الشروط وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر طريقة التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024 في ليبيا

يمكن التسجيل للحصول على 4000 دولار للاغراض الشخصية، وذلك عبر منظومة مصرف ليبيا من خلال اتباع الخطوات التالي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى رابط منصة حجز العملات الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي.

من ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على زر انشاء حساب.

يلزم القيام بإدخال البيانات المطلوبة من المتقدم، ويجب التأكد من صحة البيانات.

يلزم الضغط على زر تسجيل الدخول، وذلك من أجل إتمام التسجيل.

سيتم مراجعة طلبك والرد على المتقدمين حسب أسبقية الحجز.

من ثم سوف يتم خصم المبلغ وسيتم شحن العملة بشكل تلقائي.

شروط مصرف ليبيا لحجز العملات الأجنبية

يوجد عدة شروط لحجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية: