“اتبسط واضحك من قلبك”.. استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أقوى حلقات القط والفار المضحكة

تتصدر قناة توم وجيري حالياً كافة محركات البحث في الوطن العربي، وهذا لكونها هي أفضل قناة أطفال على مستوى الوطن العربي من حيث المحتوى الفريد من نوعه، حيث تم تصنيفها مؤخراً أنها القناة الأولى بين قنوات الأطفال والتي تمتلك جمهور كبير يتضاعف حجمه بشكل يومي، حيث تتميز القناة بتقديمها باقة متميزة من الأفلام الكرتونية الشيقة والممتعة، وعلى رأسها أشهر كرتون أطفال كوميدي في العالم توم وجيري مغامرات القط والفار، وهذا من خلال جودة عالية لتحقيق أفضل مشاهدة ممتعة، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري متميزة عن غيرها من القنوات، فهي تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والتي تسعى لتنمية القدرات والمهارات لدى الطفل، ولذلك هي الاختيار الأفضل والأول لكل الأمهات والآباء التي تبحث عن قناة متميزة وفريدة من نوعها، وخلال الفترة الأخيرة قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات، والتردد هو:

القمر الصناعي هو: النايل سات.

التردد هو: 11354.

الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

وفرت قناة توم وجيري تردد جديد على القمر الصناعي العرب سات بجودة عالية للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بصوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، والتردد هو:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري

بخطوات سهلة جداً يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بالخطوات التالية للاستمتاع بأفضل الافلام الكرتونية والرسوم المتحركة: