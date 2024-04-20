احداثيات عام 2024 .. استقبل الآن تردد قناة كراميش بجودة عالية

برز تردد قناة كراميش ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية التي تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، وتعد كراميش واحدة من القنوات المجانية ذات الإقبال والتهافت من الأطفال والأمهات داخل دول الوطن العربي، حيث تمنحها الأمهات الثقة بنسبة كبيرة نظرا لأمان المحتوى وأتباعه تعليمات الدين الاسلامي في ترسيخ المعتقدات والمبادئ الصحيحة والسلوكيات.

تردد قناة كراميش القمر الصناعي نايل سات

حازت قناة كراميش على نسب مشاهدة ومتابعة عالية، وتقدم القناة محتوى ترفيهي يتضمن الأغاني وشخصيات الرسوم المتحركة والأناشيد التعليمية الممتعة للأطفال، وفيما يلي نوضح احداثيات الضبط الأخيرة الخاصة بعام 2024 لقناة كراميش:

تردد القناة:11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

اتجاه البحث: عمودي – رأسي – v.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز:27500.

مميزات قناة كراميش للأطفال

فيما يلي نوضح السبب وراء شهرة وشعبية قناة كراميش للأطفال: