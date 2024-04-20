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احداثيات عام 2024 .. استقبل الآن تردد قناة كراميش بجودة عالية
برز تردد قناة كراميش ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية التي تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، وتعد كراميش واحدة من القنوات المجانية ذات الإقبال والتهافت من الأطفال والأمهات داخل دول الوطن العربي، حيث تمنحها الأمهات الثقة بنسبة كبيرة نظرا لأمان المحتوى وأتباعه تعليمات الدين الاسلامي في ترسيخ المعتقدات والمبادئ الصحيحة والسلوكيات.
تردد قناة كراميش القمر الصناعي نايل سات
حازت قناة كراميش على نسب مشاهدة ومتابعة عالية، وتقدم القناة محتوى ترفيهي يتضمن الأغاني وشخصيات الرسوم المتحركة والأناشيد التعليمية الممتعة للأطفال، وفيما يلي نوضح احداثيات الضبط الأخيرة الخاصة بعام 2024 لقناة كراميش:
- تردد القناة:11430.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- اتجاه البحث: عمودي – رأسي – v.
- معامل تصحيح الخطأ:3/4.
- معدل الترميز:27500.
مميزات قناة كراميش للأطفال
فيما يلي نوضح السبب وراء شهرة وشعبية قناة كراميش للأطفال:
- تتميز القناة بالمحتوى الفريد المتميز الغير مكرر.
- تحديث المحتوى بشكل مستمر حتى لا يصاب الطفل بالملل.
- مخاطبة الأطفال من عمر ستة أشهر حتى عشرة أعوام حيث يتفاعل الرضع مع الموسيقي والألوان وتجذب انتباههم.
- المحتوى متواصل على مدار اليوم بدون توقف.
- تقديم أغاني تعليمية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تستهدف الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات والطيور.
- الإهتمام بجانب من التربية وترسيخ السلوكيات الحميدة وأخلاقيات المسلم.
- جودة عالية في بث المحتوى بدون تشويش.
- محتوى آمن بنسبة 100٪ يبتعد عن العنف والسلوكيات المنبوذة مثل الكذب والتنمر ويحفز على الصداقة والتعاون والنظافة واتباع آداب الطعام والشراب.
- عرض برامج ترفيهية تتناسب مع ميول ورغبات الأطفال الصغار و تسلية الأطفال في وقت مشاهدة التلفاز.
- تنمية مهارات الطفل في اللغة الإنجليزية من خلال تقديم أغاني للحروف والأرقام والحيوانات باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
- محتوى متواصل بدون توقف على مدار اليوم.