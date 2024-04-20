“مين سرق جزمة لولو”.. ألتقط الآن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات للاستمتاع بأفضل الأغاني المرحة مع لولو

تعتبر قناة وناسة بيبي من أكثر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال مشاهدة في الوطن العربي، فهي تختلف بشكل كبير عن كافة القنوات الموجودة عن الساحة من حيث المحتوى، فهي تستعرض عبر شاشتها محتوى مفيد وهادف وأمن تماماً للأطفال الصغار، فهي حريصة على تقديم مجموعة شيقة وممتعة من الأغاني الترفيهية والشيقة للغاية والأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال من خلالها المبادئ والقيم الأخلاقية، وبالتزامن مع تحديث إدارة القناة للتردد الخاص بالقناة يتم البحث بشكل كبير عن التردد الجديد على النايل سات، وهذا ما نقدمه لكم الآن فتابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

قناة وناسة من أنجح القنوات الخاصة بالأطفال في المنطقة العربية، والتي تمتلك جمهور عريق وكبير يحرص على الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من أغاني وبرامج ترفيهية وتعليمية، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تستعرضه القناة لابد من ضبط التردد الخاص بها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، والتردد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن استقبال قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات من أي مكان بالوطن العربي، والتردد هو:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بيبي للأطفال عن غيرها من القنوات الفضائية الأخرى، ومن أكثر ما يميزها التالي: