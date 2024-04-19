ظهرت الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

ننشر لكم متابعينا الكرام الآن أخر المستجدات التي تتعلق بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يتضاعف البحث بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين العراقيين عن موعد صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تأخر موعد صرف الوجبة الأخيرة بشكل مقلق بالنسبة للمواطنين وعليه تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حالياً للإعلان عن موعد الصرف وكشوفات المشمولين بالوجبة، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أفضل برامج الدعم والمساعدة في العراق والذي يوصل الدعم لمستحقيه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل العراقية عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وهذا بعد الإعلان عن كشوفات المقبولين فيها، ويتم الاستعلام عنها بالخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

يتم تسجيل الدخول للمنصة.

يتم تحديد الوجبة الأخيرة مع اختيار المحافظة التي يتبع لها المستعلم.

لابد من تسجيل كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم الضغط على زر البحث.

من خلال الضغط على كلمة تنزيل يتم تحميل كشوفات الوجبة الأخيرة.

الشروط الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

سعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لإطلاق برامج الرعاية للمواطنين الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أجل الحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية لابد من توافر عدة شروط حددتها الوزارة وهي كالتالي: