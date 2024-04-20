بجودة HD..استقبل الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

برز تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 ضمن قائمة الترددات الهامة على القنوات التلفزيونية في دول الوطن العربي، حيث تهتم القناة بعرض أجدد المسلسلات التركية التي أحدثت رواجاً في العالم العربي كما أنها قناة مجانية لا تحتاج لرسوم شهرية، وبالتالي فإن القناة تستحوذ على نسب مشاهدة مرتفعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تهتم إدارة قناة الفجر الجزائرية بتحديث الترددات الخاصة بها لضمان وصول الصوت والصورة بأعلى تقنية ممكنة وتقديم مشاهدة شيقة للمشاهد، ويمكن استقبال التردد من خلال ادخال احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة: 11034

اسم القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة البث: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 القمر الصناعي نايل سات

لاستقبال التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات والإستمتاع بمشاهدة ممتعة لأحدث المسلسلات التاريخية مثل مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، يتم استخدام احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية

يعد استقبال قناة الفجر عبر أجهزة الريسفر المنزلي من الخطوات السهلة التي لا تحتاج لمهندس متخصص، ويتم ضبط تردد القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الإستقبال. انقر على قائمة قنوات التلفاز ثم التركيب اليدوي. الضغط على خيار تردد جديد. كتابة اسم القمر الصناعى. ادخال التردد ثم تحديد الاستقطاب ثم تحديد معامل الترميز. النقر على زر بحث. حفظ البحث عند اكتمال النتائج. البحث عن القناة ضمن قائمة قنوات التلفاز المثبتة.

أشهر المسلسلات التركية والسورية قناة الفجر الجزائرية

فيما يلي نوضح أسماء المسلسلات الشهيرة التي تعرض على شاشة القناة: