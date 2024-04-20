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“زيادة تصل إلى 100 ألف دينار mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024 وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد
رواتب المتقاعدين، الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصا بالمتقاعدين الذين عملوا على مدار سنوات في القطاع العام بالدولة وساعدوا على نهضة الدولة ورفعة شأنها، وثمرة هذه الجهود هي راتب التقاعد الذي قد يكون الدخل الوحيد لهم وقد لا يكفيهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية والارتفاع المستمر في الأسعار، لذا قررت الحكومة دعمهم عبر إصدار قرار بزيادة رواتبهم وهو الخبر الذي نزل كمفاجأة سارة على الكثيرين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد صرف الرواتب مع الزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024
بعد الإعلان الأخير من الحكومة العراقية عن قرار رفع رواتب المتقاعدين ينتظر المستفيدين بكل حماس وشغف موعد صرف الرواتب ليتأكدوا بما لا يدع مجالا للشك من زيادة دخلهم وتحسن مستواهم المادي، ويطبق القرار فقط على المتقاعدين الذين تقل قيمة رواتبهم عن مليون دينار عراقي، وتصل قيمة الزيادة الى مائة الف دينار عراقي لكل لبعض الدرجات وقد تقل النسبة عن ذلك حسب الدرجة الوظيفية للمتقاعد وعدد سنوات خبرته، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين مشتملا على الزيادة الجديدة بداية من الشهر القادم، وذلك في الموعد الرسمي للصرف والمحدد بأول يوم من الشهر الميلادي الا في حالة موافقة هذا اليوم ليوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الموعد لليوم التالي.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
تتيح وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام بالخطوات :
- زيارة موقع وزارة المالية العراقية الالكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.
- اختر خدمة “الاستعلام عن الرواتب” من الخدمات الالكترونية المتاحة بالموقع.
- سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية.
- بعد ذلك قم بالضغط على “استعلام”.