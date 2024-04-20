“زيادة تصل إلى 100 ألف دينار mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024 وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024

بعد الإعلان الأخير من الحكومة العراقية عن قرار رفع رواتب المتقاعدين ينتظر المستفيدين بكل حماس وشغف موعد صرف الرواتب ليتأكدوا بما لا يدع مجالا للشك من زيادة دخلهم وتحسن مستواهم المادي، ويطبق القرار فقط على المتقاعدين الذين تقل قيمة رواتبهم عن مليون دينار عراقي، وتصل قيمة الزيادة الى مائة الف دينار عراقي لكل لبعض الدرجات وقد تقل النسبة عن ذلك حسب الدرجة الوظيفية للمتقاعد وعدد سنوات خبرته، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين مشتملا على الزيادة الجديدة بداية من الشهر القادم، وذلك في الموعد الرسمي للصرف والمحدد بأول يوم من الشهر الميلادي الا في حالة موافقة هذا اليوم ليوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الموعد لليوم التالي.