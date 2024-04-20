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“زيادة تصل إلى 100 ألف دينار mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2024 وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 39 دقيقة
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رواتب المتقاعدين
رواتب المتقاعدين
  • اختر خدمة “الاستعلام عن الرواتب” من الخدمات الالكترونية المتاحة بالموقع.
  • سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية.
  • بعد ذلك قم بالضغط على “استعلام”.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 39 دقيقة
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