جسمك هيرجع شباب مش هتصدق فوائد شاي الكرك مفاجأة غير متوقعة على الصحة

يعد سر تحضير شاي الكرك بنكهة فريدة وطعم رائع يكمن في توازن المكونات والخطوات الدقيقة التي تجمع بين المذاق الشرقي والنكهة الغنية، دعونا نتعرف سويًا على سحر هذا المشروب الفريد ونكتشف كيفية تحضيره بطريقة مميزة تجمع بين البساطة والمذاق الجيد.

مكونات عمل شاي الكرك

كوبان من الماء النقي، 4 حبات من القرنفل، 6 حبات من الحبهان، نصف عود من القرفة، ملعقتان من السكر، حليب مكثف

طريقة تحضير شاي الكرك

في إناء على النار ضعي السكر وقلبيه باستمرار حتى يذوب ويتحول لونه إلى البني الذهبي.

أضيفي الماء بشكل تدريجي مع التحريك المستمر للسكر حتى يذوب تماماً.

أضيفي الزنجبيل المبشور لإضافة نكهة عميقة ومنعشة.

ضعي القرنفل والحبهان وقطعة القرفة واتركيها تغلي على النار لبضع دقائق حتى تنتشر الروائح العطرة.

أضيفي الشاي الأسود واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، مع التحريك بين الحين والآخر.

بعد ذلك، أضيفي الحليب المكثف لإضفاء النعومة والقوام الكريمي على الشاي، واتركيه ليتمازج مع الخليط لبضع دقائق على نار هادئة.

قدمي شاي الكرك الدافئ في أكواب جميلة واستمتعي بالرحلة الشايية الشرقية الفاخرة.”

هذه الوصفة ستضيف لمسة من الفخامة والتميز إلى تجربتك مع شاي الكرك، مما يجعلها تجربة لا تُنسى لك ولضيوفك.

مزايا شاي الكرك للصحة

تتميز شاي الكرك بفوائد صحية متعددة وقد جمعنها إليكم وجاءت كالتالي :-