“بـــادر من هُنــــــــا epedu.gov.iq“ الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط، ينتظر الكثير من الطلبة واولياء الامور داخل العراق ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الاول، حيث انها إحدى المراحل الهامة في مستقبل الطالب العلمي وسيتحدد على اساسها مستواه والمنهجية التي عليه اتباعها في الفترة القادمة من العام الدراسي، وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب ظهور النتائج وأن سبب تأخرها هو استمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي انتهت مؤخرا، وتطمأن الوزارة الطلاب أن نتائج العام الحالي أفضل من الأعوام السابقة وأن نسب النجاح أعلى نسبيا، واليوم سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة فور نزولها على المواقع المختصة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 من المتوقع أن تظهر نتائج الثالث متوسط خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من تصحيح ورقات الإجابة ورصد درجات جميع الطلاب، وقد اتاحت الوزارة إمكانية معرفة النتيجة عبر الانترنت للتيسير على الطلاب وتوفير وقتهم وذلك إما من خلال الموقع الرسمي لها أو من خلال موقع نتائجنا، وبعد ذلك بيومين ستنزل النتائج بالمدارس والإدارات التعليمية، وفي حالة تشكك الطالب في صحة نتيجته يمكنه التقدم بتظلم ودفع الرسوم المطلوبة ليعاد تصحيح ورقته ورصد درجاته مرة أخرى. رابط نتائج الثالث متوسط

بسهولة تامة وبخطوات بسيطة يمكن لأي طالب بمرحلة الثالث متوسط أن يستعلم عن نتيجة الدور الاول الكترونيا دون أن يضطر للتوجه الى المدرسة لمعرفة النتيجة، وفي الفقرة الآتية نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط :