استعلم عنها بكل سهولة.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

في الفترة الأخيرة تضاعف البحث بشكل كبير عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، ومتى هو موعد إصدار الكشوفات الخاصة بالمشمولين، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من اكثر برامج الدعم للفئات التي تحتاج للمساعدة في العراق، والتي يضم عدد كبير من المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على المعيشة والتغلب على مصاعب الحياة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في العراق، وفي هذا التقرير سوف نستعرض عليم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

عمليات بحث مكثفة بشكل مستمر من قبل المواطنين في العراق عن موعد صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية، والتي تأخرت بشكل ملحوظ ومقلق بالنسبة للكثيرون، ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حالياً بكامل طاقتها حتى يتم الإعلان عن موعد صرف الوجبة واسماء المشمولين بها، ويتم الاستعلام عنها بالخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم التوجه إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية عبر شبكة الانترنت.

يتم تسجيل الدخول للمنصة.

اختيار الوجبة والمحافظة التابع لها.

يتم تسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة الخاصة بالمستعلم.

الضغط على زر البحث.

يمكن تنزيل كشوفات المشمولين بالوجبة الأخيرة بكل سهولة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

لكي يتمكن كل مواطن من محدودي الدخل في العراق الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية لابد من استيفاء الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتلك الشروط هي: