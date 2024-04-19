يا ترى هي يوم كام.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024

يقوم الكثير بالبحث عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 خاصة بعد أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد وقفة عرفات وأيضا عن موعد أول يوم من عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وما هي الإجازات التي سوف تكون مدفوعة الأجر في عام 2024

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024

يقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن أنه سوف تكون وقفة عرفات، هو يوم الأحد الذي سيوافق 15 يونيو لعام 2024، وسوف يكون اليوم الأول من عيد الأضحى هو يوم الإثنين 16 يونيو لعام 2024، وسوف ينتهي العيد يوم الأربعاء 20 يونيو، ولكن تأكيد هذا الأمر سوف يتم بعد رؤية دار الإفتاء المصرية استطلاعها الهلال لشهر ذي الحجة، وبناء على ذلك فإنه سوف يكون عدد الأيام الباقية على العيد الأضحى هي 62 يوما تقريبا، وسوف يقوم بداية شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو لعام 2024

موعد الاجازات لعام 2024

سوف يأتي وقفة عرفات يوم السبت الذي سوف يوافق 15 يونيو عام 2024، وسوف يحصل المواطنون جميعا على إجازة رسمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم ذلك من يوم السبت الموافق 15 يونيو، وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو، لعام 2024، وسوف تستمر لمدة خمسة أيام والتي سوف تكون مدفوعة الأجر والإجازات هي: