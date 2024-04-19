الهاتف الملقب بوحش سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يرغب الكثيرون في معرفة سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، إذ يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بشاشة خرافية، إضافة إلى أنه يدعم نظام الأندرويد 14، وتبلغ مساحة بطاريته 5000 ملي أمبير، كما أنه يعمل وفقا لبرامج الذكاء الصناعي، والعديد من المميزات الخاصة جدا التي ستدفع الكثيرين للرغبة في اقتناء هذا الهاتف، فإذا أردت أن تعرف أكثر عن مواصفاته ومميزاته وسعره فتابع معنا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بما يلي:

نوع المعالج: Snapdragon 8Gen 3، التكنولوجيا المستخدمة فيه هي 4 نانو.

التخزين: يوجد ثلاث إصدارات من هذا الهاتف وفقا لسعة الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية كما يلي:

تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت في الإصدار الأول.

تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 512 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت في الإصدار الثاني.

تبلغ ساعات الذاكرة الصلبة 1 تيرا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت في الإصدار الثالث.

لا يمكن زيادة مساحة الهاتف التخزينية بإضافة كارت ميموري.

الكاميرا: تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل، وتوجد به كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقة الكاميرا الأولي فيها 200 ميجا بيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل، تبلغ دقة الكاميرا الثالثة 10 ميجا بيكسل، وتبلغ دقة الكاميرا الرابعة 12 ميجا بيكسل.

نوع الشاشة: Dynamic LTPO AMOLED 2X، ويبلغ قياسها 6.8 إنش، وتبلغ دقتها 1440× 3088 بيكسل.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف وفقا لنظام تشغيل أندرويد 14 ويتميز بواجهة من نوعية One UI 6.1 وهي الواجهة الأحدث في سامسونج.

البطارية: تبلغ سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

يتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بالعديد من المميزات، منها ما يلي:

جودة خامة التصنيع.

كاميرا خرافية.

سعة البطارية الكبيرة.

جودة أداء المعالج.

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سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24 الترا

يُعتبر هذا الهاتف من الهواتف الرائدة في السوق، ويأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي RAM تصل إلى 12 جيجابايت، ويُقدر سعره في الأسواق العالمية بحوالي 1300 دولار أمريكي، أما في السوق المصري، فإن سعر الجهاز لنفس الإصدار يصل إلى 66,000 جنيه مصري، وفي حال كنت تبحث عن نسخة أكبر من حيث السعة التخزينية، فإن النسخة التي تأتي بسعة 512 جيجابايت مع نفس حجم الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت، يمكن أن تجدها في السوق المصري بسعر يقارب 73,000 جنيه مصري.