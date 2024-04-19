تردد قناة كراميش للاطفال الجديد لعام 2024 على القمر نايل سات وعرب سات 

تعد قناة كراميش الفضائية من قنوات الأطفال، وهي قناة تقوم بتقديم مجموعة مختلفة ومتنوعة من البرامج والأناشيد التى تقوم بتعليم الأطفال القيم الأخلاقية وتقدم محتوى هادف ومفيد جدا للجميع أطفال وكبار، لذلك يقوم الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما ما هو تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات، وما هي طريقة ضبط قناة كراميش على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش نايل سات

تردد قناة كراميش للاطفال على القمر نايل سات هو:

تردد القناة هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

تردد القناة هو: 11390.

معدل الترميز :27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة كراميش لعام 2024

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها، لكي تقوم بضبط تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال على الجهاز الخاص بك وهذه الخطوات هي: