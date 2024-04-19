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تردد قناة كراميش للاطفال الجديد لعام 2024 على القمر نايل سات وعرب سات
تعد قناة كراميش الفضائية من قنوات الأطفال، وهي قناة تقوم بتقديم مجموعة مختلفة ومتنوعة من البرامج والأناشيد التى تقوم بتعليم الأطفال القيم الأخلاقية وتقدم محتوى هادف ومفيد جدا للجميع أطفال وكبار، لذلك يقوم الكثير من الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما ما هو تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات، وما هي طريقة ضبط قناة كراميش على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة كراميش نايل سات
تردد قناة كراميش للاطفال على القمر نايل سات هو:
- تردد القناة هو: 11430.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.
- الاستقطاب: رأسي.
تردد قناة كراميش على القمر عرب سات
- تردد القناة هو: 11390.
- معدل الترميز :27500 .
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.
طريقة ضبط تردد قناة كراميش لعام 2024
هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها، لكي تقوم بضبط تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال على الجهاز الخاص بك وهذه الخطوات هي:
- أولا قم بالضغط على الزر الخاص بإحضار القائمة، والذي يشمل الإعدادات الخاصة بالرسيفر الخاص بك.
- قم بعد ذلك بالضغط على الزر الخاص للقنوات الجديدة.
- قم بعد ذلك باختيار القمر الصناعي الذي سوف تقوم عن طريقة تحميل القناة سواء كان القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
- قم بعد ذلك بكتابة التردد الخاص بالقناة، وأيضاً الاستقطاب، وأيضا معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، وقم بعد ذلك بالضغط على كلمة بحث.
- بعد ذلك سوف تظهر لك القناة، قم بالضغط بعد ذلك على كلمة التثبيت.
- وبعد ذلك سوف يتم حفظ القنوات على الرسيفر الخاص بك، ومشاهدتها وقت ما تريد.