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“الاخبار بين يدك“ تردد قناة الجزيرة نايل سات.. استقبلها حالا
تردد قناة الجزيرة نايل سات، تعد قناة الجزيرة الاخبارية أشهر قناة فضائية عربية متخصصة في الوطن العربي حيث تنقل جميع الاحداث السياسية في الشرق الاوسط وفي العالم بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية، وقد نجحت القناة على مدار أكثر من سبعة وعشرون عاما في كسب ثقة الجمهور العربي وجذب ملايين المتابعين من كافة الدول والبلدان، وحاليا تنقل قنوات الجزيرة على مدار الساعة بشكل تفصيلي وحصري أحداث غزة التي يهتم بها جميع الأحرار حول العالم، وللراغبين في متابعة قناة الجزيرة سنقدم لكم في هذا المقال تردد القناة واعدادات الضبط.
تردد قناة الجزيرة نايل سات
قناة الجزيرة تصدرت على مدار أعوام طويلة قائمة أفضل القنوات الاخبارية المتخصصة وحازت على نسب مشاهدة مرتفعة خصوصا عند تغطيتها لبعض الاحداث الهامة مثل حرب العراق وحرب لبنان والثورات العربية وأحداث غزة وفلسطين بشكل عام، يعمل بالقناة اعلاميون على مستوى عالي من الكفاءة والاحترافية مثل جمال ريان وخديجة بن قنة ومحمود مراد وزين العابدين توفيق ومحمد كريشان وغيرهم، القناة تستضيف محللين سياسين من كافة انحاء العالم للتعليق على الاحداث الدائرة، وللباحثين عن القناة نستعرض لكم فيما يلي تردد قناة الجزيرة نايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12520
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
ضبط تردد قناة الجزيرة نايل سات
يمكنكم بسهولة ضبط قناة الجزيرة واستقبالها على جهاز الرسيفر ومن ثم مشاهدتها ومتابعة كافة الأحداث السياسية بمنطقة الشرق الاوسط، وفيما يلي نوضح لكم كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة نايل سات :
- الدخول الى القائمة من جهاز الريموت كنترول.
- اختيار الاعدادات والضغط على البحث عن القنوات.
- حدد طريقة البحث اليدوي.
- من قائمة الاقمار الصناعية اختر النايل سات.
- ثم ادخل التردد ومعدل الترميز وحدد نوع الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط بحث وانتظر تنزيل القنوات على جهازك.