“الاخبار بين يدك“ تردد قناة الجزيرة نايل سات.. استقبلها حالا 

تردد قناة الجزيرة نايل سات

قناة الجزيرة تصدرت على مدار أعوام طويلة قائمة أفضل القنوات الاخبارية المتخصصة وحازت على نسب مشاهدة مرتفعة خصوصا عند تغطيتها لبعض الاحداث الهامة مثل حرب العراق وحرب لبنان والثورات العربية وأحداث غزة وفلسطين بشكل عام، يعمل بالقناة اعلاميون على مستوى عالي من الكفاءة والاحترافية مثل جمال ريان وخديجة بن قنة ومحمود مراد وزين العابدين توفيق ومحمد كريشان وغيرهم، القناة تستضيف محللين سياسين من كافة انحاء العالم للتعليق على الاحداث الدائرة، وللباحثين عن القناة نستعرض لكم فيما يلي تردد قناة الجزيرة نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12520

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

ضبط تردد قناة الجزيرة نايل سات

يمكنكم بسهولة ضبط قناة الجزيرة واستقبالها على جهاز الرسيفر ومن ثم مشاهدتها ومتابعة كافة الأحداث السياسية بمنطقة الشرق الاوسط، وفيما يلي نوضح لكم كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة نايل سات :