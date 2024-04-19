الآن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

عمليات بحث مكثفة حالياً من قبل الطلاب والطلبات وأولياء الأمور في العراق لمعرفة خر المستجدات الخاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024، حيث يعيش الجميع حالياً حالة من الترقب وسط القلق والتوتر الشديد بشأن النتيجة، فحتى تلك اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد رسمي للإعلان عن النتيجة، فعمليات التصحيح ورصد الدرجات مازالت قائمة حتى تلك اللحظة، وننشر لكم من خلال موقعنا المتميز البديل نيوز أخر الأخبار بخصوص هذا الأمر فتابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه حتى الآن لم تنتهي اللجان المخصصة للتصحيح من المهام المكلفة بها، وقريباً جداً ستنتهي كل تلك الاعمال وتعلن النتيجة أمام الطلاب في جميع محافظات العراق في أقرب وقت، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من خلال موقع الوزارة بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر شبكة الانترنت.

اختيار أيقونة نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

الضغط على زر الاستعلام.

على الفور ستظهر قائمة بها كشوفات النتائج.

يتم البحث فيها عن اسم الطالب أو يمكن تحميلها بكل سهولة.

موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق الاستعلام عن نتائج الدور الأول من خلال موقع نتائجنا التابع للوزارة بخطوات بسيطة تتمثل في التالي: