خبر سعيد.. موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024… وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادات الأخيرة

يقوم الكثيرون من الموظفين بالبحث عن موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر إبريل 2024، ويريدون معرفة موعد صرف المرتبات وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر ابريل لعام 2024، وما هو جدول الحد الأدنى من الأجور الحديث والأماكن المحدد.

موعد صرف المرتبات شهر إبريل 2024

حسب المواعيد التي تم الإعلان عنها والتصريحات التي قامت بها وزارة المالية سوف يتم الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضحت الوزارة في بيان قامت بالتوضيح فيه أنه من المقرر أن يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر ابريل لعام 2024 والذي يخص العاملين والموظفين في الدولة في الأيام 21، وأيضا 22 و 23 في شهر أبريل لعام 2024، وسوف يستمر صرف مرتبات لمدة خمس أيام، ومن أجل تنظيم صرف المرتبات وأيضا تسهيل العملية الإدارية فإنه سوف يتم صرف مرتبات شهر ابريل لعام 2024 في اليوم المخصص، وهو 21 من الشهر لجميع الوزارات الآتية وهي:

مجلس النواب.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

مجلس الأمن القومي.

وبعد ذلك سوف يتم صرف مرتبات شهر ابريل في اليوم التالي أي 22 أبريل لعام 2024،

التعليم العالي.

والعدل والمالية ايضا.

وتم ذلك لكي تسير العملية بسهولة ويسر، وهذا لكي يتم التجنب من تداخل التواريخ المحددة للصرف.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد