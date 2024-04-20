ضد الكسر وبمعالج خرافي.. مواصفات هاتف HONOR X9a ببطارية عملاقة وصلابة أكثر من الرجل الحديدي

أردات شركة هونر أن تقتحم سوف الهواتف الذكية، فأطلقت تحفية فنية جديدة وهو هاتف HONOR X9a، تم إطلاق هذا الهاتف بمواصفات خرافية بالنسبة لسعره، حيث أن الهاتف يأتي بمعالج قوي وشاشة أموليد روعة، بالإضافة إلى كاميرات خرافية في التصوير، كما أن الهاتف اهتمت بخامات الهاتف وجعلته ضد الكسر، وإليك مواصفات الهاتف وأهم عيوبه.

مواصفات هاتف HONOR X9a

يأتي الهاتف بمعالج قوي جدا في الفئة التي تم طرح الهاتف فيها، كما أنه مزود ببطارية عملاقة تعمل لمدة 9 ساعات شاشة مفتوحة مع شاحن سريع، وإليك مواصفات الهاتف موضحة في الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل شرائح الاتصال يأتي الهاتف بشريحتين إتصال من نوع Nano Sim الأبعاد والوزن 161.6×73.9×7.9 ملم، وزن 175 جرام مادة التصنيع يأتي الهاتف بخامات تصينع من البلاستيك مما يعطي الهاتف متانة قوية جدا ضد تحمل الصدمات والسقوط، وهذا يساعد في الحفاظ على الشاشة من الكسر، كما أن تصميم الهاتف من الخارج شيك جدا، ومن الجدير ذكره أن الهاتف غير مقاوم للماء والغبار شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G، كما أن شبكات الاتصال الخاصة بهذا الهاتف ممتازة جدا سواء واي فاي أو مكالمات نوع الشاشة تأتي هذه التحفة الفنية بشاشة فائقة الجمال من النوع AMOLED، منحنية من الجوانب، 6.67 بوصة بتردد FHD+ ، 120Hz، كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش الذاكرة والرام يأتي الهاتف بإصدارين مختلفين من ذاكرة التخزين كالتالي 128/256 جيجا بايت، 8 جيجا رام، ومن الجدير ذكره أن الهاتف لايدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع مساحة التخزين المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، مع معالج رسومي Adreno 619 الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.5 الكاميرا الخلفية 64 ميجا بكسل (F/1.8) وهي الكاميرا الأساسية للهاتف

5 ميجا بكسل (F/2.2) وهذه الكاميرا للتصوير الواسع

2 ميجا بكسل (F/2.4) وهي الكاميرا للتصوير بالماكرو

فلاش LED تعطي الكاميرات صور ممتازة وشارب مدعمة بمعالجة الألوان، كما أن التفاصيل ممتازة في الصور، وإذا استخدمت جوجل في الـHDR فسوف ترى فرق كبير جدا تصوير الفيديو FHD@30fps، HD@30fps الواي فاي a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct البلوتوث 5.1، A2DP, LE, aptX HD تحديد الموقع GPS، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS وسائل الأمان بصمة الإصبع مدمجة بالشاشة، Face Unlock المستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب منفذ USB Type-C، OTG البطارية 5100 مللي أمبير، شحن سريع 40 واط تشحن البطارية في حوالي ساعة وبضع دقائق نظام التشغيل Android 12، Magic UI 6.1 الألوان فضي (تيتانيوم)، أخضر (زمردي)، أسود (منتصف الليل)

عيوب هاتف HONOR X9a

يحتوي الهاتف أيضا على بعض العيوب، وإليك أهم هذه العيوب: