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ضد الكسر وبمعالج خرافي.. مواصفات هاتف HONOR X9a ببطارية عملاقة وصلابة أكثر من الرجل الحديدي
أردات شركة هونر أن تقتحم سوف الهواتف الذكية، فأطلقت تحفية فنية جديدة وهو هاتف HONOR X9a، تم إطلاق هذا الهاتف بمواصفات خرافية بالنسبة لسعره، حيث أن الهاتف يأتي بمعالج قوي وشاشة أموليد روعة، بالإضافة إلى كاميرات خرافية في التصوير، كما أن الهاتف اهتمت بخامات الهاتف وجعلته ضد الكسر، وإليك مواصفات الهاتف وأهم عيوبه.
مواصفات هاتف HONOR X9a
يأتي الهاتف بمعالج قوي جدا في الفئة التي تم طرح الهاتف فيها، كما أنه مزود ببطارية عملاقة تعمل لمدة 9 ساعات شاشة مفتوحة مع شاحن سريع، وإليك مواصفات الهاتف موضحة في الجدول التالي:
|المواصفات
|التفاصيل
|شرائح الاتصال
|يأتي الهاتف بشريحتين إتصال من نوع Nano Sim
|الأبعاد والوزن
|161.6×73.9×7.9 ملم، وزن 175 جرام
|مادة التصنيع
|يأتي الهاتف بخامات تصينع من البلاستيك مما يعطي الهاتف متانة قوية جدا ضد تحمل الصدمات والسقوط، وهذا يساعد في الحفاظ على الشاشة من الكسر، كما أن تصميم الهاتف من الخارج شيك جدا، ومن الجدير ذكره أن الهاتف غير مقاوم للماء والغبار
|شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G، 5G، كما أن شبكات الاتصال الخاصة بهذا الهاتف ممتازة جدا سواء واي فاي أو مكالمات
|نوع الشاشة
|تأتي هذه التحفة الفنية بشاشة فائقة الجمال من النوع AMOLED، منحنية من الجوانب، 6.67 بوصة بتردد FHD+ ، 120Hz، كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش
|الذاكرة والرام
|يأتي الهاتف بإصدارين مختلفين من ذاكرة التخزين كالتالي 128/256 جيجا بايت، 8 جيجا رام، ومن الجدير ذكره أن الهاتف لايدعم تركيب كارت ميموري لتوسيع مساحة التخزين
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 695 5G، مع معالج رسومي Adreno 619
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.5
|الكاميرا الخلفية
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تعطي الكاميرات صور ممتازة وشارب مدعمة بمعالجة الألوان، كما أن التفاصيل ممتازة في الصور، وإذا استخدمت جوجل في الـHDR فسوف ترى فرق كبير جدا
|تصوير الفيديو
|FHD@30fps، HD@30fps
|الواي فاي
|a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct
|البلوتوث
|5.1، A2DP, LE, aptX HD
|تحديد الموقع
|GPS، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS
|وسائل الأمان
|بصمة الإصبع مدمجة بالشاشة، Face Unlock
|المستشعرات
|التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب
|منفذ USB
|Type-C، OTG
|البطارية
|5100 مللي أمبير، شحن سريع 40 واط تشحن البطارية في حوالي ساعة وبضع دقائق
|نظام التشغيل
|Android 12، Magic UI 6.1
|الألوان
|فضي (تيتانيوم)، أخضر (زمردي)، أسود (منتصف الليل)
عيوب هاتف HONOR X9a
يحتوي الهاتف أيضا على بعض العيوب، وإليك أهم هذه العيوب:
- بالنسبة للأشخاص الذين يحبون استخدام كارت ميموري فإن من المؤسف هذا الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري.
- وبالنسبة للكاميرات أثناء تصوير الفيديوهات فإن الهاتف لايدعم التصوير بجودة الـ 4K، ولكن يمكنك تحسين جودة الكاميرا عن طريق استخدام برنامج جوجل كاميرا.
- وبالنسبة لسماعات الأذن، فإن هذا الهاتف لا يحتوي على لمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بها، ولكن يأتي مع الهاتف وصلة تقوم بتحويل من Type C لـ 3.5 ملم، كما أن الهاتف يدعم ميكروفون لعزل الضوضاء، وهذا العيب يوجد في هاتف Oppo Reno 11 F 5G.
- وبالنسبة لصوت الهاتف، فإن السماعات الخارجية له تأتي من النوع العادي، وكان من الأفضل أن تأتي من النوع استيريو خصوصا في هذه الفئة.
- وفيما يخص مستشعر التقارب الخاص بالمكالمات فإنه يأتي من النوع سوفت وير.
- يأتي الهاتف ينظام أندرويد 12.
- المعالج ليس الأقوى في هذه الفئة، ولكن قدم الهاتف أداء ممتاز في لعبة ببجي على Ultra Frame Rate.
- الهاتف غير مقاوم للماء والغبار بأي شهادة معتمدة.