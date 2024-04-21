اشتري الجديد من OPPO|.. أسعار هواتف تليفونات أوبو الجديدة 2024+ طريقة شراء تليفون من الموقع الرسمي

أسعار هواتف تليفونات أوبو الجديدة التي تعتبر أحدث الهواتف في فئتها، حيث تنوعت المواصفات لهذه الهواتف ويكون المعالج في هذه الهواتف من النوع Dimensity 7050 بالإضافة إلى أن التكنولوجيا في الهواتف تكون عبارة عن 6 نانومتر وسعر هذه الهواتف يتراوح بين 144 دولار حتى 1700 دولار أمريكي، كما أن السعر يتناسب مع إمكانيات الهواتف والأفضل بين الهواتف التي في نفس الفئة من الشركات الأخرى.

أسعار هواتف تليفونات أوبو الجديدة

تعددت هواتف أوبو الجديدة وكل إصدار منهم له مواصفاته ومميزاته الخاصة، وتكون اسعار الهواتف كما يلي:

هاتف Oppo Reno 11 F يكون سعره 255 دولار أمريكي.

سعر هاتف Oppo Reno 11 5G يكون 366 دولار أمريكي.

أما هاتف Oppo Reno 11 pro 5G يكون سعره 400 دولار أمريكي.

كما أن سعر هاتف Oppo find X7 Ultra يكون من 840 حتى 980 دولار أمريكي ويكون السعر حسب الذاكرة والرامات بالجهاز.

السعر لهاتف Oppo find N3 يكون 1700 دولار.

يصل سعر هاتف Oppo find N3 flip إلى 1000 دولار أمريكي.

سعر هاتف Oppo A18 يكون 108 دولار أمريكي.

أما سعر هاتف Oppo A 38 يكون 126 دولار أمريكي.

سعر الهواتف الجديدة من أوبو

اختلفت اسعار هواتف أوبو الجديدة ويرجع الاختلاف إلى المواصفات والمزايا المختلفة بين كل هاتف وآخر، وتكون اسعار الهواتف كالآتي: