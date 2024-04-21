الأحدث من الشركة|..مواصفات هاتف infinix hot 40 الجديد حاليا في الأسوق المصرية

مواصفات هاتف infinix hot 40 الذي يعتبر أحدث إصدارات انفنكس، حيث يتميز الهاتف بالتصميم الأنيق بالإضافة إلى المواصفات المتعددة والتي تكون مثل أن معدل التحديث في الشاشة يكون 90 هرتز كما أن بطارية الهاتف سعتها تكون 5000 مللي أمبير وأيضًا الهاتف يدعم الشحن السريع حوالي 33 واط ويصل سعر الهاتف إلى 150 دولار أمريكي.

مواصفات هاتف infinix hot 40

تعددت المواصفات التي يمتلكها هاتف انفنكس هوت 40، وتكون هذه المواصفات كما يلي:

الشريحة: الهاتف يدعم عدد 2 شريحة من النوع (Nano SIM).

الخاصية: يوجد في الهاتف خاصية (NFC).

الخامات: تكون خامات الهاتف مصنوعة من البلاستيك.

الشبكات: الهاتف يدعم شبكات بدءا من الجيل الثاني 2G وصولًا حتى الجيل الخامس 5G.

أبعاد الهاتف: تكون الأبعاد (8.3X76.6X168.6) ملم.

وزن الهاتف: يكون حوالي 196 جرام.

ذاكرة الهاتف: العشوائية (8) جيجابايت، أما الصلبة (128/ 256) جيجابايت.

التخزين: الهاتف يدعم مساحة تخزينية إضافية (ميموري كارت).

المعالج: يكون بتكنولوجيا (12) نانومتر من النوع Mali G52 MC2.

الكاميرا: الأمامية تكون دقتها (32) ميجا بيكسل، أما الخلفية تكون ثلاثية بدقة (50/ 2/ 0.08) ميجابيكسل.

مميزات هاتف infinix hot 40

امتلك هاتف infinix hot 40 مميزات متنوعة ومختلفة، وحرصت شركة انفنكس على إجراء عدد كبير من التعديلات والتحديثات بالهاتف عن هواتف الشركة الأخرى، وتكون مميزات الهاتف كالتالي: