هتاخد ال6000 جنيه بقرار الحكومة…موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء

خلال الفترة الماضية قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة لتحسين مستويات الدخل وشمل ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب وزيادة البدلات المالية، هذه الخطوات جاءت في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد مؤكدة على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين وضمان تطوير وتحسين الحياة كأحد أهم أولوياتها.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير العمل حسن شحاتة بأنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والتي ستشمل حوالي 15 مليون عامل في أكثر من 3.7 مليون مؤسسة، وقد صدرت تعليمات صارمة من الوزارة متمثلة في الكتاب الدوري رقم 10 لعام 2024 توجه مديري العمل بالمحافظات ومفتشي الوزارة بضرورة الإشراف على تنفيذ هذه الزيادة في المؤسسات الخاصة، استنادًا إلى قرار المجلس القومي للأجور بدءًا من رواتب شهر مايو 2024، وكان المجلس قد أعلن في اجتماعه بتاريخ 7 أبريل عن تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور بمبلغ 6000 جنيه يبدأ تطبيقه من شهر مايو لعام 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

في تصريحات حديثة للمتحدث باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر تم الإعلان عن تاريخ بدء تطبيق الزيادة المقررة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال مشاركته في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد حيث أوضح خضر أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في شهر مايو مؤكدًا أن القرار يحتم التزام جميع الأطراف به.

كما ذكر أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية يجب عليها التقدم بالوثائق اللازمة لإثبات عدم قدرتها على الوفاء بالأجور المستحقة للعاملين وتقديمها إلى لجنة التظلمات التي يشرف عليها وزير العمل حسن شحاتة للنظر فيها بدقة.