زيادة رواتب الموظفين لـ 1.50 تريليون دينار.. “وزارة المالية” تُعلن خبر هام وعاجل حول توزيع رواتب شهر مايو مع الترقيات لموظفي الدولة

أكد مصدر مسؤول في حكومة العراق، أنه تم إعداد قائمة رواتب شهر مايو مع توافر الترقيات، ليتم العمل على إنجاز مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية القائمة، موضحًا أن الترقية المنوط بها ستؤدي إلى زيادة قيمة الرواتب، فضلاً عن أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير تعزيز حياة المواطن المعيشية، والعمل على الإرتقاء بالحصول على حياة كريمة وأكثر ملائمة.

زيادة رواتب الموظفين في العراق لـ 1.50 تريليون دينار

وأوضح المصدر بوزارة المالية، الرواتب في حاجة إلى تعديل جديد بنظام توزيع الرواتب العراقية، لكي لا تسبب في مشاكل إدارية فيما بعد عند القيام بإرسال قائمة الرواتب الجديد الخاصة بالزيادات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لتوقف حركة الترقيات منذ عام 2015 فإن الراتب الفعلي ارتفع من 949 مليار دينار إلى 1.50 تريليون دينار عراقي، مضيفًا أنه سيتم العمل على إرسال قائمة رواتب شهر مايو بالترقيات الجديدة إلى بغداد، حتى أن أغلب الترقيات ستشمل درجتين والبعض سيشمل الثلاث ترقيات.

إرسال قائمة الرواتب إلى بغداد بالترقيات

وأضاف مصدر بوزارة المالية، أنه تم توجيه جميع الوزارات والمؤسسات والعمل على إعداد قائمة الرواتب الخاصة بشهر مايو مع الترقيات التي لم يتم تطبيقها بعد، موضحًا أن مراحل إعداد القائمة الخاصة بالترقيات قاربت على الإنتهاء وسيتم العمل على تنفيذها بداية شهر مايو 2024، وتزامنًا مع إرسال قائمة الرواتب الخاصة بالشهر ذاته.