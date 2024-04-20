نزلها حالا spa.gov.iq.. الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة في محافظات العراق عبر مظلتي

الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة في محافظات العراق عبر مظلتي

في إطار حرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم للمحتاجين وإعاناتهم على تلبية متطلباتهم واحتياجات اسرهم تقدم بشكل دوري وجبات الرعاية الاجتماعية التي توفر دخل إضافي للمستفيدين يساعدهم على مواجهة ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية باختيار اسماء المستحقين من ضمن الاف المتقدمين وفقا للشروط والمعايير التي حددتها مسبقا، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة :

الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.

قم بالانتقال الى خدمات الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة الاخيرة واختر المحافظة التابع لها.

ادخل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على “استعلام” ستظهر لك قوائم الاسماء لتبحث من بينها عن الاسم المراد.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

الاستفادة من منح الرعاية الاجتماعية تتطلب توافر العديد من الشروط في المتقدم والتي تؤكد مدى حاجته واستحقاقه للدعم، وفيما يلي الشروط المطلوبة :