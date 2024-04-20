“هواوي نازله بالتقيل“ سعر ومواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra.. شاشة مميزة ومظهر جذاب 

هواوي pura 70 ultra يعد من أفضل الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق في الفترة الحالية والذي يتوقع الخبراء ان يحقق نسب مبيعات عالية كونه يتمتع بالعديد من المميزات والإمكانيات المتطورة، والتي يبحث عنها الكثيرين ممن يرغبون في اقتناء هاتف جذاب وانيق الشكل وفي نفس الوقت سريع الأداء ويتحمل التطبيقات الكبيرة والتشغيل المستمر، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra وسعره في المتاجر والمواقع المتخصصة.

مواصفات هاتف هواوي pura 70 ultra يتمتع هاتف هواوي pura 70 ultra بمواصفات قياسية تجعله خيار مثالي ورائع للكثير من المستخدمين حول العالم، وسنستعرض لكم فيما يلي أبرز مواصفات الهاتف : الهاتف مصمم بشكل جذاب وظهره من الجلد النباتي، وخفيف الوزن حيث يبلغ وزنه 226 جرام.

نوع شاشة الهاتف OLED و LTPO ومقاس الشاشة 6.8 بوصة وبدقة عالية Full HD، ومعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة شديدة السطوع بنسبة 2500 شمعة، وتمتاز بالنقاء والوضوح العالي.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل وعدسة 1 بوصة.

البطارية عمرها طويل وتشغل الهاتف لفترات طويلة دون شحن بسبب سعتها الكبيرة التي تصل الى 5200 مللي امبير.

مساحة التخزين عالية تبلغ 512 جيجا بايت وتتوافر إصدارات 1 تيرا، اما ذاكرة التخزين العشوائية فتبلغ 16 جيجا رام.

الهاتف يمكنه تشغيل شريحتين اتصال ومزود بمنفذ type C، ويوجد به تقنية التحكم بالالكترونيات عن بعد.

هاتف هواوي pura 70 ultra مزود بالعديد من وسائل الحماية والامان مثل بصمة الاصبع. سعر هاتف هواوي pura 70 ultra

يختلف سعر هاتف هواوي pura 70 ultra حسب حجم مساحة التخزين حيث يتوافر الهاتف بمساحات متعددة، فالنسخة التي مساحة التخزين لها 512 جيجا بايت و 16 جيجا رام سعرها بالأسواق 1380 دولار، أما النسخة مساحة 1 تيرا و رامات 16 جيجا فيبلغ سعرها 1520 دولار.